Julio José, sobre la polémica que salpica a su padre, Julio Iglesias: "Está mejor que nunca"

Julio José Iglesias se encuentra actualmente de gira por España rindiendo tributo a su padre, Julio Iglesias. A su regreso a Madrid tras pasar unos días de conciertos en Galicia, el hijo del artista e Isabel Preysler atendió a los reporteros a su llegada al aeropuerto y demostró, una vez más, el apoyo incondicional hacia su progenitor.

Julio José responde a las novedades judiciales

El artista fue preguntado por el pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, que ha avalado que se investigue a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a dos exempleadas. Ante las preguntas sobre esta causa, el cantante señaló en un primer momento: "No tengo ni idea. Estoy muy concentrado en lo mío, te digo la verdad".

Julio José Iglesias | Gtres

Sin embargo, terminó zanjando el tema al referirse al estado personal de su padre: "Está mejor que nunca, sí, está muy bien". Con estas palabras, el cantante reafirmó la postura que ya manifestó su hermana Ana Boyer, quien recientemente rompió su silencio para valorar la delicada situación que atraviesa el primer marido de su madre: "Obviamente, es un tema que es muy complicado, es incómodo y nunca es agradable", declaró al ser preguntada por las acusaciones contra Iglesias. "Esperemos que con el tiempo la justicia esté de su lado y que todo salga bien", añadió Boyer, dejando clara la postura y la cohesión familiar en este proceso.

Una gira tributo a Julio Iglesias por toda España

Como decíamos, Julio José Iglesias afronta la recta final de este 2026 volcado en su proyecto musical, en el que da voz a los grandes clásicos de la carrera de su padre. Hasta el 14 de diciembre visitará diversas ciudades españolas para ofrecer el espectáculo Julio Iglesias Experience a todos sus seguidores. Logroño, Zaragoza, Bilbao, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria son algunos de los próximos destinos fijados en su hoja de ruta.

Julio José Iglesias | Gtres

Una apretada agenda profesional que, según explicó él mismo, también le permite conciliar su vida personal para pasar tiempo con su pareja, Ariadna Romero. Así, el segundo hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler prefiere mantenerse al margen de las informaciones judiciales que afectan al patriarca del clan para centrarse plenamente en la música como gran nexo familiar.