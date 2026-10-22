Ana Boyer se pronuncia sobre el caso de Julio Iglesias: "Es incómodo y nunca es agradable"

La familia Iglesias-Preysler está muy unida y así lo ha confirmado Ana Boyer en su última aparición pública. La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer ha viajado esta semana desde Catar —donde reside actualmente— a España para asistir a un evento de la joyería Rabat. Allí fue preguntada por los medios de comunicación sobre la última hora del padre de sus hermanos mayores, Julio Iglesias.

La semana pasada se conoció que la Fiscalía ha cambiado de criterio y ahora considera que la justicia española sí es competente para investigar la querella presentada contra el cantante por dos exempleadas domésticas. Una noticia de la que Ana confiesa no haberse enterado de forma directa.

"Obviamente, es un tema que es muy complicado, es incómodo y nunca es agradable", declaró al recordar cómo afrontó las informaciones sobre las presuntas agresiones sexuales imputadas al primer marido de su madre. "Esperemos que con el tiempo la justicia esté de su lado y que todo salga bien", añadió Boyer.

Ana Boyer | Gtres

Al igual que su madre, el resto de la familia no duda en dar la cara por el artista: "Nosotros siempre, hasta que se demuestre lo contrario, nos apoyamos. Sabemos que son situaciones difíciles, incómodas, y que para eso está la familia".

Ana confiesa que cuando saltó la noticia se enteró a través de Isabel Preysler y de su hermana, Tamara Falcó, ya que en el emirato no suele estar al día de la actualidad española: "Como cada uno vive en un sitio distinto y ve noticias y televisiones diferentes, yo, al estar en Catar, no tengo tanto acceso a la televisión española. Me suelo enterar de las noticias por mi familia, por mi madre o mi hermana".

Ana Boyer | Gtres

Una vida feliz en Catar

Las polémicas familiares no salpican en el día a día a la hija pequeña de Isabel Preysler dada su distancia geográfica. Desde hace años vive en Doha junto a su marido, el extenista Fernando Verdasco. Allí están criando a sus cuatro hijos —Miguel, Mateo, Martín y Mía—, quienes están perfectamente adaptados a su entorno y a su colegio, lo que hace que sus padres no se planteen a corto plazo regresar a España. "Es que les vemos tan bien y nosotros estamos tan a gusto que de momento no vemos cuándo volveríamos", explicó sobre la posibilidad de volver a instalarse cerca de su familia.

A pesar de la distancia, Isabel Preysler y Tamara Falcó ejercen su papel a la perfección, consintiendo a los cuatro pequeños: ese es "su papel" como abuela y tía, asegura la empresaria.