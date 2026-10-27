Alexia Putellas gana el Balón de Oro 2026 con un look inspirado en una diosa

Podía ser su gran noche y convertirse en una de las Diosas del Olimpo del fútbol femenino. Y lo sabía. De ahí que Alexia Putellas eligiese su mejor look hasta la fecha para la gala de entrega del Balón de Oro de la revista France Football al Mejor Futbolista Masculino y Femenino del año 2026, y acaparase todas las miradas a su paso por el photocall con un estilismo a medida de Jonathan Andersen para Dior con el que rindió homenaje a Niké, la diosa griega de la victoria, como ella misma minutos después cuando subía al escenario del Palladium Theatre de Londres para recoger su tercer Balón de Oro y suceder a su excompañera del Barça Aitana Bonmatí como la jugadora más relevante de la temporada.

Alexia Putellas gana el Balón de Oro | Gtres

Volviendo al look con el que ha enamorado en su gran noche -en la que además todas las miradas estaban puestas en la catalana, un ídolo en Inglaterra tras su fichaje por el Chelsea tras su decisión de abandonar el conjunto catalán tras 14 temporadas en las que lo ha ganado todo-, Alexia ha enamorado con un diseño en color marfil confeccionado en satén de seda con cuerpo drapeado cruzado con hombros al aire, y falda abierta con cola y detalle de cascada de plumas.

Alexia Putellas, con un vestido de Jonathan Andersen para Dior | Gtres

Un vestido sencillamente espectacular que ha combinado con salones de tacón al tono, pendientes de oro blanco, perlas y diamantes, y su larga melena -más oscura de lo que en ella es habitual- con ondas abiertas estilo Old Hollywood.

Alexia Putellas gana el Balón de Oro 2026 | Gtres

El destino -y la diosa Niké- han estado de su lado y, cumpliendo con todos los pronósticos, se ha alzado con el Balón de Oro a la mejor jugadora femenina, siendo la tercera vez que logra este prestigioso galardón tras hacerlo en los años 2021 y 2022, por su impresionante rendimiento en la que ha sido su última temporada en el Barça para cerrar un ciclo irrepetible antes de dar el salto a su aventura inglesa en el Chelsea.