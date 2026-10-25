Pablo López, "muy feliz" ante su próxima paternidad: "Intentaré que los caminos sean hermosos"

Pablo López atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. El cantante, que espera convertirse en padre próximamente, ha hablado sobre esta nueva etapa personal, mostrándose feliz e ilusionado ante la llegada de su bebé.

Aunque siempre se ha caracterizado por mantener su intimidad alejada de los focos, el artista ha compartido su alegría y ha reconocido que está viviendo este momento con especial emoción.

"Estoy feliz de hablar por primera vez contigo de una cosa de la que normalmente no hablo", ha confesado, dejando claro que se encuentra en una etapa muy dulce. "Muy feliz, contento, sobre todo por la salud, la libertad e intentaré que los caminos sean hermosos, relajados, pero muy feliz, muy feliz", ha añadido.

Pablo López y Laura Rubio celebran por segunda vez su boda | Gtres

Preguntado por si cree que será un buen padre, Pablo ha respondido con humildad y una sonrisa: "Ojalá, ojalá", mostrando sus ganas de afrontar este nuevo reto.

Durante el encuentro, el malagueño también ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañero, Dani Martín, después de conocer la triste noticia del fallecimiento de su padre.

Pablo ha destacado la calidad humana de su compañero y le ha enviado todo su cariño en estos momentos difíciles. "Dani es un ser de absoluta luz", ha asegurado, convencido de que el amor que transmite a los demás le ayudará a sobrellevar esta pérdida. "Reparte tanto amor que seguro que le sobra para incluso llevar todo esto. Así que un abrazo", ha concluido.

Pablo López | Europa Press

La entrevista ha tenido lugar en un evento solidario en el que la música y la lucha contra el cáncer han sido protagonistas. Pablo López ha recordado la importancia de este tipo de iniciativas y ha reivindicado el poder de las canciones como forma de acompañamiento y esperanza.

Además, ha explicado el significado de Hibakusha, el nombre elegido para su gira, con el que rinde homenaje a la capacidad humana de superar las adversidades. Una cita muy especial en la que el artista ha compartido su felicidad por la paternidad y ha demostrado, una vez más, su sensibilidad y cercanía con quienes atraviesan momentos complicados.