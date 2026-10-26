Cindy Crawford, rota un mes después de la muerte de su hijo: su entorno dice que "el dolor la acompaña todo el día"

Ha pasado un mes desde que Presley Gerber falleciera a los 27 años tras ingresar en un centro de rehabilitación. Su prematura pérdida ha dejado a sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, sumidos en una gran tristeza que tratan de gestionar rodeándose de seres queridos y, sobre todo, estando muy cerca de su hija menor, Kaia. Así lo ha revelado una fuente cercana a la familia a la revista People, que también asegura que "aún hay mucha tristeza" y que "nadie espera que todo vuelva a la normalidad".

Esta misma persona añade que la supermodelo se siente "abrumada por lo mucho que extraña a Presley" en todo momento, desde que abre los ojos por la mañana. "El dolor la acompaña durante todo el día. Todavía le cuesta mucho sobrellevar el día a día. Cada jornada se siente difícil debido a la tristeza", apuntan al citado medio de comunicación.

Cindy Crawford, Rande Gerber y sus hijos Presley y Kaia Gerber | Gtres

La posible causa de la muerte

Presley fallecía trágicamente el pasado 20 de septiembre en una exclusiva clínica ubicada en Santa Mónica (California). Y, aunque todavía no se ha hecho público el resultado definitivo de la autopsia, todo apunta a que la causa de su muerte podría deberse a una presunta sobredosis. El hijo mayor de Cindy Crawford llevaba años luchando contra las adicciones y había decidido compartir su proceso en redes sociales para intentar ayudar a cualquier otra persona que estuviera pasando por lo mismo.

El mensaje de la familia

Tras casi un mes sumidos en el más absoluto silencio, la familia ha sacado fuerzas para despedirse públicamente. Fue la top model quien, hace una semana, en representación de su marido y de su hija Kaia Gerber, compartió una desgarradora carta en su cuenta de Instagram dedicada a Presley.

"Tenemos el corazón en mil pedazos por la pérdida de nuestro adorado hijo y hermano. Nos sentimos profundamente afortunados de haber compartido 27 años a su lado", escribió junto a una fotografía en blanco y negro en la que el joven aparece sonriente con unas alas de ángel. En su mensaje, la modelo quiso resaltar la sensibilidad de su primogénito: "Era un alma dulce y maravillosa, amada por todos. Nos sentimos muy orgullosos de su paso por este mundo, siempre guiado por la bondad y la vulnerabilidad". Asimismo, aprovechó para agradecer "el inmenso cariño y el respaldo recibido tanto de seres queridos como de desconocidos que empatizan con nuestro dolor". "Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos siempre: Mamá, Papá y Kaia", concluyó.

Por su parte, Kaia Gerber también rindió su propio homenaje a su hermano en las redes sociales. Acompañando su mensaje con entrañables vídeos e imágenes de su infancia, la joven reflexionó sobre el vacío que deja su pérdida: "Ser tu hermana ha sido, y siempre será, lo que más me ha hecho sentir orgullosa de mí misma. Vine a este mundo pegada a ti y fuiste mi gran maestro".

"Ahora me toca aprender a quererte sin verte, a contarte cosas sin poder llamarte y a seguir siendo tu hermana aunque ya no pueda alcanzarte", añadió en su largo y poético texto.