Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, revela cómo ve a Tana Rivera tras su ruptura con Andrés Roca Rey

Una de las noticias más destacadas que está llenando todos los titulares del momento es la ruptura entre Tana Rivera y Roca Rey. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y el torero reconocido nacionalmente pusieron fin a su relación hace pocas semanas.

Ya hemos visto los grandes pilares de Tana Rivera apoyándola y animándola en este momento tan difícil. Entre ellos, su madre, Eugenia Martínez de Irujo, hija de la inigualable Cayetana de Alba, quien publicó, con motivo del 27 cumpleaños de su única hija, un carrusel de fotografías en Instagram con un emotivo mensaje.

Además, todo el círculo más cercano de Rivera está al tanto de esta inesperada noticia de ruptura, entre ellos, Alfonso Díez, viudo de su abuela, la duquesa de Alba. Aunque ya han pasado casi doce años de su muerte, Díez continúa teniendo un papel activo en la familia.

A pesar de que mantiene un perfil discreto, está en contacto con los hijos y nietos de Cayetana de Alba, más aún en la actualidad, tras los homenajes por los 100 años del nacimiento de la duquesa. Así lo ha demostrado ante las cámaras de Gtres cuando le han preguntado por cómo se encuentra Tana Rivera tras la ruptura con el torero. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Alfonso Díez | Gtres

Las palabras de Alfonso Díez

Alfonso Díez está viviendo un momento dulce, emocionante y nostálgico al mismo tiempo, recordando a su amada, a quien perdió doce años atrás. Con todos los eventos organizados en memoria de Cayetana de Alba tras 100 años de su nacimiento, el viudo de la duquesa está más que pendiente de todas las fechas relevantes al respecto, además de todas las novedades e inquietudes de las vidas personales de los hijos y nietos de la aristócrata.

Así pues, Alfonso está actualizado sobre la ruptura entre Tana y Roca Rey, una pregunta que no ha podido esquivar de la prensa. "¿Pudo felicitar a Tana por su cumpleaños?", pregunta la periodista al aristócrata, a lo que él asiente con la cabeza. Una celebración que fue agridulce, tras un cambio de planes de última hora tras su ruptura con Andrés.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey | Gtres

Mientas Díez se disponía a disfrutar de una tarde de teatro, la prensa le consultó: "¿Cómo la ve después de la ruptura con Roca?". Alfonso, por su parte, contestó con contundencia: "Bien", dejando claro que Tana está llevando esta nueva etapa de la mejor manera posible.

Todos los detalles sobre la ruptura

Tras seis meses de relación y con una gran aceptación por parte de sus respectivas familias, el noviazgo entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey llegó a su fin a mediados de octubre.

El detonante de la crisis fue el rumor de una presunta boda para 2027, que desató un gran malestar en ambos, pero especialmente en el diestro, quien se sintió incómodo por la sobreexposición de su vida privada y la presión mediática.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey | Gtres

La tensión acumulada desembocó en una fuerte discusión el 9 de octubre en Valencia, tras la cual Roca Rey decidió romper el noviazgo al sentir que las cosas avanzaban demasiado deprisa. La ruptura provocó un distanciamiento tenso que llevó a la cancelación de la gran fiesta de cumpleaños que la pareja tenía organizada para Tana en la finca del torero.

Ahora, ambos se encuentran en un momento complicado y difícil de llevar, con toda la gente de su alrededor pendiente de ellos, además de la prensa. En el momento, están apareciendo nuevos rumores de una posible reconciliación. Contaremos todos los detalles sobre nuevas actualizaciones en Novamás.