PRESENTA NUEVA EXPOSICIÓN DE PINTURA
Ana de Orleans, arropada por la infanta Elena en un día muy importante para ella
Ana de Orleans ha presentado una nueva exposición de pintura en Madrid. Una inauguración a la que no faltó la infanta Elena, tal y como pudieron captar las cámaras.
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La infanta Elena y Laurence Debray han coincidido este fin de semana en la inauguración de la nueva exposición de pintura de Ana de Orleans, una cita muy especial para la princesa francesa, que ha contado con el respaldo de familiares y amigos. Entre los asistentes también han estado Cristina y Pedro de Borbón Dos Sicilias, que han querido acompañar a su madre en una noche importante para ella, así como Rafael Spottorno y la periodista María Eugenia Yagüe, que tampoco han querido perderse la presentación.
Al finalizar el encuentro, Ana de Orleans abandonaba la exposición con una sonrisa y aprovechaba para agradecer la presencia de todos los que han querido acompañarla en esta ocasión. "Gracias, es una satisfacción tener tantos amigos que han venido a verme", ha expresado la princesa francesa, visiblemente agradecida por el apoyo recibido durante una velada en la que ha podido compartir su faceta artística con personas cercanas.
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La inauguración se ha convertido así en una ocasión para reunir a familiares, amigos y rostros conocidos en torno a la pintura de Ana de Orleans, que ha despedido la noche con palabras de agradecimiento hacia quienes han querido arroparla en este momento tan significativo.
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