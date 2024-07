Juan del Val y Nuria Roca abren su álbum de fotos más privado para felicitar a su hijo Juan, de 22 años

Juan del Val Roca ha cumplido 22 años este 18 de julio y sus padres lo han querido celebrar en redes sociales compartiendo unas cuantas fotos de su hijo mayor cuando era pequeño. Lo han hecho cada uno en sus cuentas de Instagram y han escogido una selección de imágenes diferentes, algo que nos permite ver el paso del tiempo y descubrir algunos de los instantes que han pasado en familia durante los últimos años.

En las instantáneas podemos ver a Juan del Val darle el biberón al recién nacido o paseando con él por la playa unos cuantos años después y a Nuria Roca arropando a su hijo o acompañándole el día de su graduación.

La presentadora de La Roca, en laSexta, le ha dedicado este mensaje: "Mi Bole cumple años! La sonrisa más bonita y el pelo más divino. Felicidades mi amor".

Mientras que el escritor y colaborador de El Hormiguero, de Antena 3, le ha enviado esta dedicatoria: "22 años en un suspiro!!! Tú te has hecho un hombre y yo me he hecho mayor, pero todavía me sigues llamando "papi" y eso me hace la persona más feliz del mundo. Felicidades "MiRey". Te quiero".

Gracias a estos mensajes, nos revelan los cariñosos y divertidos motes con los que se dirigen a su hijo: "Bole" y "Mi Rey".

Así es Juan del Val Roca

Como decimos, Juan del Val Roca nació el 18 de julio de 2002 y tiene dos hermanos menores, Pau, de 17 años, y Olivia, de 13.

Hace solamente un mes celebró su graduación tras terminar de estudiar el doble grado de Publicidad y Marketing en la universidad ESIC (uno de los cursos, se fue a estudiar a Los Angeles). Un acto en el cual estuvo acompañado por sus padres, por Olivia (su hermana pequeña) y por su abuelo Alfredo, padre de Nuria. Su madre declaró en una entrevista en la revista ¡Hola! que a su hijo le gusta "todo lo que tiene que ver con la creatividad" y ya vaticinaba que se encaminaría a la comunicación y a la publicidad.

Y, precisamente, igual que sus progenitores, Juan junior ya ha hecho sus primeros pasos en televisión. Concretamente, ha hecho de colaborador en un programa sobre toros (afición heredada de su padre) presentado por Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez con quien comparte una gran amistad y a quien concedió la primera entrevista conjunta con su madre. En ella, Berenice le preguntó si le gustaría mantenerse alejado de los focos, a lo que el joven respondió: "Yo de momento quiero seguir haciendo lo que hago y si en algún momento se da la casualidad de que pase algo, pues pasará".

Al contrario que sus padres, no es muy activo en Instagram. En cambio, sí que publica con cierta frecuencia en TikTok, donde podemos ver su sentido del humor con divertidos vídeos haciendo parodias y, algunos, apareciendo con su madre, como este en el que se ve el día que sufrieron unas impresionantes goteras en su casa.