Así es Berenice, la hija de Paco Lobatón que es amiga de Tana Rivera y Victoria Federica

Uno de los programas de televisión con más popularidad de los años 90 fue Quién sabe dónde, un formato en el que ayudaban a encontrar personas desaparecidas. Su primer presentador fue Ernesto Sáenz de Buruaga, pero el que más quedó en la memoria de los espectadores y el que se relaciona más con el programa es Paco Lobatón. El conocido periodista tiene una extensa carrera en radio y televisión y ahora, su hija Berenice, de 21 años, parece haber empezado este mismo camino.

Berenice Lobatón | Gtres

Su padre, un ejemplo para ella

En una entrevista concedida al periódico El Español, confiesa que de pequeña decía que no quería ser periodista "para llevar la contraria", ya que su sueño era ser cantante o actriz. Sin embargo, ese ir y venir de los platós con sus padres hizo que "sin ser consciente de ello, me estaba enamorando de este mundo", explica la joven, que cuando tuvo que tomar la decisión de qué estudiar no dudó en decantarse por la comunicación.

Berenice Lobatón | Gtres

Berecine también cuenta que su padre le ha dado muchos consejos, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y que es un ejemplo para ella. Esta admiración la traslada a sus redes sociales, donde ha colgado varias fotos en su perfil de Instagram: "tu mayor fan", "tenerte cerca me inspira" y "mi ejemplo" son algunos de los mensajes que le ha dedicado.

En la conversación con el citado medio, habla sobre el hecho de ser hija de. Reconoce que esta etiqueta es "algo inevitable", que, en parte, "es una presión", pero que lo entiende "perfectamente". Siempre ha tenido claro que tenía que ganarse un hueco por ella misma y "hacer contactos por encima de mis padres para ganarme mi lugar", afirma contundente.

Sus proyectos profesionales

Y, efectivamente, así ha sido. Con tan solo 21 años, Bere, como le llaman cariñosamente, ya tiene en marcha varios proyectos profesionales. Es colaboradora de iDeando+ -una agencia creativa, de comunicación y marketing digital- y, en 2021, fundó la revista Ecooo Magazine, de la cual también es directora. En este medio ha entrevistado a personajes tan conocidos como Carlos Latre, Loles León y Nuria Roca y su hijo, Juan del Val Roca, en la que fue primera entrevista juntos. Cabe decir que Berenice y Juan son muy amigos y ha contado con él en el primer programa de una nueva aventura televisiva a la que se ha embarcado ella.

Este nuevo proyecto es un programa sobre toros en una plataforma digital. En declaraciones a Vanitatis, relata que "es la primera vez que siento de verdad que esta oportunidad es consecuencia de mi esfuerzo constante y diario sin otros factores de por medio".

Berenice Lobatón | Gtres

En televisión, la hemos podido ver en varias ocasiones en el programa La Roca, de La Sexta.

Su grupo de amigos y amigas

Además de Juan del Val jr., en su grupo de amistades se encuentran Sofía Bono, Victoria Federica y Tana Rivera, con quien se ha visto recientemente, y el torero Andrés Roca Rey.

Además, ha coincidido más de una vez con Carmen Lomana.