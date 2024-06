Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó, entra en quirófano tras salir de la UCI: "Voy a salir sano"

El pasado domingo, Juan Pablo Lauro tuvo que ingresar de urgencia en el hospital debido a una neumonía que se complicó hasta el punto de permanecer en la UCI hasta este martes. Fue Nuria Fergó la que anunció que su prometido estaba recuperándose favorablemente y que le habían subido a planta.

Pocas horas después, el empresario reaparecía en su cuenta de Instagram para anunciar que había sufrido una recaída: "La infección se ha pasado a la pleura". Además, contaba que le habían puesto un drenaje debajo de la axila que estaba siendo bastante molesto y que estaban estudiando operarle. Finalmente, Juan Pablo ha tenido que pasar por quirófano.

Con un nuevo vídeo, esta vez en sus historias, el argentino desvelaba positivo que estaba muy feliz por esta operación tras la que se cerraba un capítulo y comenzaba una nueva vida: "Así que me he afeitado, me he preparado bien y voy a escuchar musiquita para entrar feliz al quirófano, porque lo tengo comprobado que como entras a un quirófano sales exactamente igual. Así que voy a entrar con mucha ilusión, con todo el cariño de ustedes y sabiendo que voy a salir sano".

Juan Pablo Lauro anuncia que tiene que pasar por quirófano | Instagram

Tras esto, ha sido Nuria Fergó la que ha vuelto a compartir una foto deseándole toda la suerte antes de entrar en quirófano: "Hoy es un día importante". La cantante ha desvelado que además de presentar su nuevo proyecto, sus fuerzas también estaban junto a su prometido: "Sin duda, un día para no olvidar. Estaremos juntos en pensamiento y mandándonos nuestra mejor energía. Todo va a salir bien".

El mensaje de Nuria Fergó a Juan Pablo Lauro antes de entrar en quirófano | Instagram

De momento, no se conocen más detalles de la situación del empresario, que comunicó que volvería a estar activo en las redes sociales después de la operación o que, por el contrario, sería Nuria la que informaría sobre su estado de salud.