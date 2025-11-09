Juan Avellaneda revela el ingreso en la UCI de su marido: "Lo frágil que puede ser todo"

Juan Avellaneda ha vuelto a vivir un momento complicado relacionado con problemas de salud tras su ingreso hospitalario a comienzos de año.

Esta vez ha sido ha sido su marido, Sergio Corbera, el que ha sufrido un percance por el que ha tenido que ser hospitalizado en la UCI.

El marido del conocido diseñador se encuentra ingresado desde el pasado martes, 4 de noviembre, tal y como ha compartido Juan en cuenta de Instagram, desvelando lo mal que lo ha pasado estos días.

Juan Avellaneda | Gtres

El colaborador de televisión ha contado que esta semana ha intentado continuar con su vida de la manera más normal posible, pero le ha sido imposible ocultar su estado anímico. "Estos días muchos me habéis escrito diciéndome que comparto menos de lo habitual o que me notáis más serio... Y sí, es verdad. El martes pasado tuvimos un susto muy fuerte con mi marido y desde entonces ha sido una semana muy intensa, de montaña rusa emocional, con momentos difíciles y otros en los que por fin parece que todo empieza a mejorar", ha explicado en una story.

"Vivir algo así te hace darte cuenta de lo frágil que puede ser todo, y de lo importante que es parar, cuidar y valorar lo que realmente importa", ha señalado, fiel a su discreción, pero lanzando esta reflexión.

Story de Instagram de Juan Avellaneda | Instagram @avellaneda_eu

"Por suerte, poco a poco va mejorando, aunque todavía queda camino por hacer. Así que solo puedo pediros paciencia, comprensión y que nos enviéis toda la energía positiva posible", ha concluido dando las gracias al equipo médico que ha intervenido a su marido, quien ya sufrió un contratiempos relacionado con la salud el pasado mayo.

En 2022, la pareja se casó tras 10 años de noviazgo, pero mantienen en la más estricta privacidad su vida personal.