Pablo Urdangarin, muy sincero cuando le preguntan por el rey Juan Carlos y sus polémicas memorias: "Es mi abuelo"

Tras salir a la luz la memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación. Un libro que el Emérito ha escrito junto a la historiadora y escritora Laurence Debray y que ha salido publicado por primera vez en Francia.

Unas memorias donde el rey Juan Carlos hace un repaso por toda su vida y se sincera sobre aspectos de los que nunca antes ha hablado: el momento en el que conoció a la reina Sofía, cómo se arrepiente de su relación con Corinna Larssen, su relación con Letizia y su hijo, Felipe VI, o cómo su nieto Froilán se ha convertido en un importante apoyo ahora que también reside en Abu Dabi, como él.

El rey Juan Carlos I y la reina Sofía en 1960 | Gtres

Un libro sobre el que el Emérito no ha querido pronunciarse, ya que tras salir publicado y generar un gran revuelo, en su reciente visita a Vigo, esta semana, el monarca sólo respondía a las "muchas" ganas que tiene de volver a vivir en España.

Tampoco lo ha hecho su exyerno, Jaime de Marichalar, que se mostraba muy cortante con la prensa cuando le preguntan por el libro. En cambio quien sí ha hablado ha sido su nieto, Pablo Urdangarin.

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha dedicado unos minutos a la prensa, y cuando le han preguntado sobre las memorias de su abuelo o si mantenía algún tipo de contacto con él, el joven ha respondido muy sincero: "Es mi abuelo". En el vídeo de arriba te mostramos las imágenes.