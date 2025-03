José María Almoguera reacciona (positivamente) a la nueva cara de Paola Olmedo: "Que se le baje la hinchazón"

Paola Olmedo ha dejado a todos boquiabiertos tras el resultado de su operación maxilofacial. La exnuera de Carmen Borrego se ha sometido a una intervención de siete horas que le ha cambiado por completo el rostro. Ahora, su exmarido e hijo de Carmen Borrego, José María Almoguero, ha hablado sobre cómo ve a la esteticista y ha querido enviarle un mensaje.

Paola Olmedo | Gtres

Fue el 26 de marzo de 2024 cuando nos enteramos de la separación entre José María Almoguera y Paola Olmedo, después de casi dos años de matrimonio y un hijo en común. Tras una ruptura marcada por los reproches, parecía que los conflictos habían quedado atrás y mantenían una buena relación, pero recientemente Paola ha dado unas declaraciones que no han sentado muy bien a José María.

José María Almoguera y Paola Olmedo en el funeral de María Teresa Campos | Gtres

Tras ser preguntado por la prensa sobre las declaraciones de Paola en las que decía que ella necesitaba una relación con un hombre maduro, el productor televisivo no ha dudado en responder con firmeza. "Me da igual, opiniones tenemos todos, es como la nariz, todos tenemos una", ha expresado con contundencia José María.

El hijo de Carmen Borrego ha confirmado ante la prensa que él todavía no había visto el resultado de la operación de Paola. "La he visto muy bien, no la había visto todavía, pero muy bien". José María ha aprovechado el momento para enviarle un mensaje positivo a su exmujer: "Espero que esté contenta y que le vaya bien todo, que se le baje la hinchazón, que no le duela y que en breves esté ya otra vez como siempre".

José María Almoguera | Europa Press

José María Almoguera ha sido muy contundente a la hora de describir la relación que mantiene con Paola. "Cordial, es una relación cordial, nosotros tenemos una relación que tiene que durar y que tiene que perdurar porque tenemos algo muy importante y únicamente es la relación que tenemos nada más", ha explicado José María.

José María ha dejado muy claro que por su parte, desea mantener una relación cordial con su exmujer, sobre todo por el bien de su hijo. Solo el tiempo dirá como acaba la relación de la esteticista y el hijo de Carmen Borrego, pero por el momento, parece que lo único que tienen en común, es que sus caminos han tomado direcciones completamente distintas.