José María Almoguera afirma que no tiene "nada que decir" de su reciente separación de Paola Olmedo 9 meses después de convertirse en padres

Los últimos meses han sido de lo más movidos para la familia Campos. El momento más duro fue la pérdida de María Teresa Campos el pasado mes de septiembre y, poco a poco, sus vidas han vuelto a la normalidad. Sin embargo, hace tan solo unas semanas, el nombre de Alejandra Rubio se convertía en protagonista de la actualidad después de salir a la luz su romance con Carlo Costanzia; y ahora ha sido su primo, José María Almoguera el que está en el ojo del huracán tras confirmarse su separación de Paola Olmedo.

José María Almoguera y Paola Olmedo en mayo de 2023 | Gtres

Hace tan solo 9 meses, José María y Paola dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Un bebé muy deseado que llenó el hogar y la familia de alegría en un momento muy convulso, cuando todas las miradas estaban puestas en el complicado estado de salud de María Teresa. No obstante, parece que la pareja no ha podido superar la última crisis de la que se ha hablado hace unas semanas…

Así lo ha confirmado la revista Semana este miércoles, desvelando que han decidido separar sus caminos a las puertas de celebrar su segundo aniversario como marido y mujer. Además, la publicación ha desvelado que han decidido no seguir viviendo juntos en la casa que compartían y que el punto final de su historia de amor parece ser definitivo. ¿Los motivos? Se desconocen.

José María Almoguera y Paola Olmedo en el funeral de María Teresa Campos | Gtres

Aunque los micrófonos de Europa Press han intentado que José María se pronunciase sobre este giro en su vida sentimental, el hijo de Carmen Borrego, sonriente y visiblemente despreocupado, ha preferido mantener su silencio: "No tengo nada que decir. A mí esto no me va". Es muy probable que la familia Campos se mantenga al margen de este nuevo varapalo en la familia, por lo que no se espera que Terelu Campos ni Alejandra Rubio den más detalles de los que se conocen. Eso sí, esta información no ha llegado hasta Honduras, por lo que Carmen Borrego sigue ajena a las nueva vida de su hijo. ¿Cómo se lo tomará?