Paola Olmedo, sin reconocerse en el espejo: su nueva cara tras más de seis horas de operación

Después de un mes de mucha incertidumbre y misterio en torno al rostro de Paola Olmedo: ya tiene nueva imagen. Después de una operación que ha durado más de seis horas y una recuperación larga y dolorosa, la ex de José María Almoguera ha enseñado el resultado de su nueva cara.

Ha sido para la revista Lecturas y, como muestran las imágenes, es otra persona. En la operación, muy compleja y de casi siete horas, tuvieron que intervenir tres cirujanos.

"Tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído", ha desvelado. Por este motivo decidió operarse a través de la Seguridad Social, ya que con el paso de los años podía llegar a quedarse sorda.

Paola Olmedo | Gtres

Como ha desvelado, le han roto toda la parte alta de la nariz, le han puesto placas de titanio en la mejilla y varios tornillos. Al ser una zona con muchas terminaciones nerviosas, podría haber tenido un problema de parálisis facial, aunque finalmente todo ha salido bien.

Aunque ya ha pasado un mes y medio de la operación, sigue recuperándose y aún con secuelas. Además, ha perdido dos kilos al no poder comer y ha tenido que hacer un largo de trabajo de volver a reconocerse en el espejo.

"En fotos no me reconozco", ha confesado, subrayando que han tenido que retocarle todo, ya que el cirujano vio que la nariz quedaba rara y también tuvo que intervenirla. "No me esperaba tanto cambio, es muy brusco", ha sentenciado.

Ya no hay marcha atrás y, poco a poco, Paola Olmedo ya irá acostumbrando a su nueva imagen. Y es que, cabe destacar que la operación era una cuestión de salud.