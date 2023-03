Joana Sanz estremece al publicar un vídeo llorando acurrucada en su cama: "La sensación de que te ahogas"

Están siendo meses muy complicados para Joana Sanz. Y es que, la entrada en prisión de Dani Alves por un presunto delito de agresión sexual a una joven de 23 años ha supuesto un duro varapalo para la modelo que, desgraciadamente, también sufría la pérdida de su madre pocas semanas antes. Una etapa muy delicada en la que la joven, sometida a mucha presión, ha vivido en el arduo y agotador foco mediático...

Hace poco más de una semana y, tras su última visita a la cárcel Brians 2, de la cual salió de lo más seria y guardando absoluto silencio, la canaria publicaba una dura carta escrita de su "puño y letra" donde dejaba claro que había tomado la decisión de poner punto y final a su matrimonio.

Una determinación sobre la que, días más tarde, aseguraba frente a la prensa que "la vida sigue, nadie se muere". Pero cierto es que pese a la admirable fortaleza que ha demostrado a lo largo de este último tiempo, el dolor también ha estado muy presente. Y es que, tras esa mujer fuerte se esconde también una mujer herida...

Una angustia que ahora ella misma ha inmortalizado en su perfil con un desgarrador vídeo en el que en su inicio aparece llorando acurrucada en la cama y al que ha acompañado de una profunda reflexión:

"La sensación de que te ahogas, de que duele tanto que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo...

Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo. Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza.

A mí me ha servido de mucho apoyo mis amig@s, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga. Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes.

Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades. Llora, enfádate, baila, ríe... Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo.

Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida".