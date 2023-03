El mensaje de Águeda López, mujer de Luis Fonsi, a Joana Sanz: "Te admiro"

Para Joana Sanz no están siendo una etapa fácil. Desde que Dani Alves entró en la cárcel hace dos meses acusado por un presunto delito de agresión sexual, la modelo ha estado sometida a mucho estrés. Hace más de un mes, Joana acudía a la prisión en la que se encuentra el exfutbolista para mostrarle su apoyo y dejar claro que ella iba a estar ahí en todo momento, pero tras varias semanas sin visitas por parte de Joana, el pasado 13 de marzo volvía a la prisión de Brians 2, una visita de la cual la modelo salió muy seria y guardando silencio.

Después del encuentro con su hasta entonces marido, Joana revelaba que había decidido poner punto y final a la relación que le unía con el exfutbolista. A través de su perfil de Instagram, compartió una imagen de su diario donde explicaba el porqué de esta decisión: "Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso" comenzaba explicando Joana, asegurando que "han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, pero sí que muy oscuros y dolorosos" en los que ha sentido "la sensación de abandono y soledad". "Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta", pero lo ocurrido en los últimos meses ha provocado un ruptura irremediable: "Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos", tanto que "creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo". Y continuaba asegurando que: "Sigo y seguiré estando, pero de otra forma".

Amigos y familiares de la modelo saben que esta decisión que ha tomado es difícil para ella, por lo que ahora más que nunca quieren dejarle claro a Joana que puede contar con ellos en cualquier momento, y que siempre estarán para ayudarla, como ha ocurrido con su compañera y amiga Águeda López, mujer de Luis Fonsi, quien mediante su perfil de Instagram ha publicado una imagen junto a Joana en la que ha expresado lo mucho que la quiere y apoya: "Te extraño mucho. Te admiro y te quiero amiga. Eres una inspiración de fortaleza" ha escrito ella.

Águeda López y Joana Sanz | Instagram

Actualmente, y a través de las redes sociales, Joana ha mostrado que se encuentra totalmente centrada en su carrera profesional, y es que desde que la modelo volvió a las pasarelas en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid no ha parado de encadenar semanas de trabajo, con el que poder mantener su mente ocupada y distraerse un poco de los problemas personales que rodean su vida actualmente.