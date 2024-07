Jessica Bueno, presionada a publicar este vídeo en bañador: "Para que dejéis de insinuar que estoy embarazada"

Con el verano en pleno apogeo, es común ver a las celebrities luciendo sus mejores trajes de baño en redes sociales. Pero para algunas, como Jessica Bueno, esta temporada también trae consigo comentarios incómodos y especulaciones infundadas.

Últimamente, la modelo ha estado recibiendo numerosas preguntas y suposiciones sobre un posible embarazo debido a la apariencia de su abdomen. Harta de estos rumores, Jessica ha tomado cartas en el asunto, compartiendo un vídeo en Instagram para ponerles fin.

Una respuesta contundente

Jessica Bueno ha utilizado su cuenta de Instagram, donde cuenta con 307 mil seguidores, para responder directamente a aquellos que aseguran que está encinta. En un Reel grabado por la mañana y en ayunas, la modelo se muestra en bañador frente al espejo y aclara: "no estoy embarazada".

"Si una mujer no está embarazada puede haber mil historias detrás, entonces yo creo que es una falta de respeto", comenta en su vídeo. Jessica continúa destacando que el aspecto del abdomen de una mujer puede variar por muchas razones, desde la constitución física y la alimentación, hasta el ciclo menstrual. En su caso, explica que ha sido madre tres veces y que durante su último embarazo desarrolló una gran barriga, lo que le dejó con diástasis abdominal, una condición que afecta tanto a su salud como a su apariencia.

Jessica también revela que además de la diástasis abdominal, tiene una hernia umbilical, lo que le impide trabajar su abdomen como le gustaría. "Nunca volveré a estar planísima a no ser que me opere de una forma estética, que no lo voy a hacer por el momento", aclara.

Un mensaje para reflexionar

En el texto que acompaña su publicación, Jessica Bueno se explaya en su alegato: "Como queda mucho verano por delante y me vais a ver con ropa de baño o vestidos más ajustados, me veo con la necesidad de subir este vídeo para que dejéis de insinuar que estoy embarazada porque NO ES ASÍ. Así, para las siguientes veces, simplemente podéis decir que no os gusta mi tripa, en vez de dar por hecho algo que no es cierto."

Jessica no solo desmiente los rumores sobre un posible embarazo, sino que también utiliza su plataforma para educar a sus seguidores sobre la importancia de ser respetuosos y empáticos con los cuerpos ajenos. "Hago este vídeo porque entiendo que es importante hablar sobre este tema. Es fundamental recordar que el cuerpo de cada mujer es único y puede cambiar por diversas razones, no solo por un embarazo. Hacer suposiciones sobre el cuerpo de alguien puede resultar incómodo o incluso hiriente. Es mejor evitar preguntar si una mujer está embarazada a menos que ella misma lo mencione. Respetemos la privacidad y la autonomía de cada persona en cuanto a su cuerpo y sus decisiones".