El primer retoque estético que se ha hecho Luitingo: así es ahora su cara

El cantante y personalidad televisiva José Luis Romero Magro, conocido como Luitingo, de 33 años, acaba de someterse a su primer retoque estético. El oriundo de Triana, Sevilla, pareja de Jessica Bueno, se ha realizado una armonización de pómulos y mandíbula y una masculinización del rostro, y lo ha explicado todo a través de sus historias de Instagram, comenzando por una foto de frente y una de perfil mostrando el cambio "natural" que ha experimentado.

El artista, queriendo ser muy cercano y transparente con sus 172 mil seguidores, ha compartido los motivos que ha habido detrás de la decisión de "masculinizarse" las facciones: "Siempre he sido un niño con la cara alargaíta y muy fina, entonces no tenía marcadas ciertas zonas que me gustaban". Luitingo se queja de que tanto en los pómulos como en la mandíbula tenía un cierto desprendimiento, a pesar de su juventud, y eso era algo que le preocupaba. Pero ahora, gracias a la Doctora Leire Hernández, ha conseguido el rostro que siempre había deseado sin "nada de dolor" y con "resultados geniales"

Luitingo también ha expresado su agradecimiento al equipo que lo atendió: "Muchas gracias @henaowellnessclinic que sois pá comeros el corazón". Y con su característico sentido del humor, ha agregado: "Aparte estoy muy feliz, porque la gente al verme con el cambio me paraba por la calle creyéndose que yo era Buzz Lightyear... ¡Hasta el infinito, y más pacá!". Más tarde, ha seguido con sus bromas añadiendo que al tener la cara tan cuadrada se ofrece como dado para juegos como el parchís.

Retoque en pareja

Su novia, Jessica Bueno, ha estado a su lado para tomar la decisión de transformar su rostro y no ha tardado en mostrar el resultado en sus historias de Instagram con unos vídeos a modo selfie donde Luitingo bromea sobre la "falsedad" de su nueva imagen.

Además, la que fue Miss Sevilla también ha decidido ponerse en manos de la Dra. Hernández para disolver el ácido hialurónico que tenía acumulado en las ojeras y que le creaba unos bultos cuando sonreía. Aprovechando su visita a la clínica, se ha rellenado de nuevo tanto esta zona como los pómulos, para lucir un rostro más definido. Anteriormente, Bueno se puso bótox para atenuar las arrugas de la frente y las patas de gallo.

¿Cómo se hace una masculinización facial?

Hoy en día, hablar de lo masculino o lo femenino tiene cada vez menos sentido, pues cada persona es libre de elegir su apariencia sin que se asocie a un género en concreto. No obstante, existen características físicas que la sociedad suele atribuir a los hombres atractivos y otras a las mujeres atractivas.

En este sentido, existen retoques que pueden ayudar a potenciar estas características, como la masculinización facial. Como explica mesoestetic, referente mundial en el sector de la cosmética médica y la medicina estética, este tratamiento consiste en "la aplicación de rellenos dérmicos de ácido hialurónico reticulado en puntos estratégicos del rostro, principalmente en la mandíbula, el mentón y los pómulos, aunque el médico puede considerar inyectar el ácido hialurónico en otras zonas como la nariz o los labios, según el estudio fisionómico del paciente".