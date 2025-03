Jessica Bueno, en el mismo evento que su excuñada Isa Pantoja, ¿cómo reaccionaría si se encuentran cara a cara?

Estuvieron cerca de ser uña y carne, pero ya no queda nada de ese pasado. Y es que, cuando Jessica Bueno tuvo una relación con Kiko Rivera -de la que nació su hijo Francisco- Isa Pantoja se convirtió en parte de su círculo más cercano. Pero ¿qué harían hoy en día si se cruzan cara a cara?

Jessica e Isa han coincidido en los premios organizados por Sevilla Magazine, ambas premiadas como "favoritas 2025". Desde el primer momento, las dos han dejado claro que no tienen ningún tipo de relación, ni buena ni mala: nula.

Y así lo ha vuelto a confirmar la ex de Jota Peleteiro en su reaparición. "Pues nada, genial", ha respondido al ser preguntada por los medios de comunicación sobre esta coincidencia. Eso sí, destacando que también iba a reencontrarse con María José Suárez, Benita y "todos los premiados".

Jessica Bueno en los premios Sevilla Magazine | Gtres

En un intento de desviar la conversación, Jessica ha incluido a Isa en el grupo de galardonados. "Vamos a estar todos juntos y ya está, todos nos lo merecemos", ha sentenciado, restándole importancia al asunto.

Lo que sí ha querido dejar claro es que no tiene ningún tipo de problema con su excuñada porque "no hay ninguna relación". Se intuye que en algún momento de la noche han tenido que cruzar miradas, pero se desconoce si se han visto cara a cara y se han saludado. Lo que la modelo ha dejado claro es que, si eso pasara, no tendría ningún inconveniente en saludarla: "Como a todos, claro que sí".

Hay que echar la vista atrás para recordar la historia de amor de Jessica Bueno y Kiko Rivera, que comenzó en 2011 -un año después de que ella se coronase como Miss Sevilla- y que terminó dos años después.

Jessica Bueno y Kiko Rivera en 2011 | Gtres

Fruto de su relación nació su único hijo en común, Francisco. Y aunque pudieron sonar campanadas de boda, finalmente anunciaron su ruptura; una decisión de mutuo acuerdo que fue muy mediática por la custodia del pequeño y los rumores de infidelidad. Finalmente, han sabido dejar a un lado sus diferencias y mirar por el bien del pequeño.