Jessica Bueno se borra el tatuaje de su ex, Jota Peleteiro: "Por fin me he atrevido"

Jessica Bueno se ha dado cuenta de que cuando las cosas se acaban, no hay vuelta atrás. Y no estamos hablando de Luitingo, sino de su ex y padre de sus hijos, Jota Peleteiro.

Fue a finales de 2022 cuando la pareja anunciaba su separación tras más de una década juntos y después de haber formado una familia. Pero no lo hicieron de forma amistosa. Ahora, cada uno tiene su vida por separado y así lo ha dejado claro la modelo con su último movimiento.

Y es que, como ha compartido en Instagram, ha dado el paso de borrarse el tatuaje con el nombre de Jota que tenía en la mano. Para ello, ha acudido a una clínica especializada, grabando el proceso: "Hoy por fin me he atrevido".

Jessica Bueno se borra el tatuaje de Jota Peleteiro | Instagram @jessica_bueno

Se trata de un paso muy importante, ya que aunque su relación está siendo un continuo desacuerdo y con varios dardos a través de las redes, aún seguía conservando el tatuaje con su nombre que se hizo hace años como muestra de amor.

Cabe recordar que Jota también tenía un tatuaje de Jessica, sin ir más lejos su cara en el pecho. Tatuaje que se tapó nada más terminar su relación con uno nuevo encima: un gorila.

Jota Peleteiro en 2019 | Gtres

En las últimas semanas, la expareja ha tenido varios encontronazos. Primero fue la modelo la que confesó estar dolida porque el futbolista había prometido pasar un puente con sus hijos y finalmente lo retrasó. Después, la mujer de Jota, Ajla Peleteiro, compartió varios stories con indirectas muy directas hacia Jessica…

Pero ahora parece que todo ha llegado a su fin y, aunque a la modelo y al futbolista siempre les unirán los hijos que tienen en común, ya no están grabados en sus respectivas pieles.