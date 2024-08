Javier, sobrino de Ana Obregón, habla del parecido de Ana Sandra con Aless Lequio: "La miras y le ves a él"

El 20 de marzo de 2023 llegaba Ana Sandra a la familia Obregón. Una pequeña que nació a través de gestación subrogada para cumplir el deseo que tuvo Aless Lequio de formar una familia antes de nacer. Una decisión muy criticada que ha devuelto la felicidad (y la vida) a Ana Obregón. Y de la que no duda en hablar su sobrino, Javier García Obregón, siempre que la ocasión lo merece.

Con motivo del estreno de La Trampa, el sobrino de la actriz y su mujer, Eugenia Gil Muñoz, han reaparecido ante las cámaras tres meses después de haber pronunciado el sí, quiero. Felices y con planes a largo plazo de ampliar la familia, han hablado de lo que significa la pequeña Ana Sandra en sus vidas para los micrófonos de Europa Press.

Javier García Obregón y Eugenia Gil en el estreno de La Trampa | Gtres

"Es una maravilla verla como la estamos viendo. Es una maravilla verla tan feliz. Todo llega y yo creo que, como siempre digo… Se le ve exuberante y le ha devuelto la felicidad. Y esta niña, de verdad, es un angelito que ha llegado a la familia", ha dicho con una sonrisa Javier.

Pero ¿qué es lo que más destacarían de la pequeña Anita? Sin dudarlo, el sobrino de la bióloga ha sido claro: "Yo creo que es la felicidad que transmite, porque es que es de verdad un bombón". Y es que, aunque tan solo tenga un año y cuatro meses, la familia ha confesado lo mucho que se parece ya a Aless: "Recuerda mucho a él, la verdad es que sí, totalmente. Tú la miras y es que, le ves a él (…) Yo siempre digo que le tengo presente en todo y que muchas veces me acuerdo de él e, incluso, he llegado a hablar con él cuando me encontraba mal o algo por el estilo".

Y, hablando de bebés, Javier y Eugenia tienen claro que su siguiente paso, después de terminar la mudanza que están haciendo en su casa, es tener un hijo: "Nos encantaría tener familia numerosa y no muy tarde. Lo que pasa es que ahora mismo estamos enfocados en superar una reforma. Hay que esperar un poco a que no haya obreros en casa". ¿Tendrá pronto Ana Sandra una primita?