La emotiva camiseta de Ana Obregón para recordar a su hijo, Aless Lequio, mientras pasea a su nieta

Ana Obregón va a disfrutar de su segundo verano junto a su nieta Ana Sandra, de 15 meses. Compaginando a la perfección el cuidado de la pequeña con su labor al frente de la Fundación Aless Lequio, la presentadora disfrutó con la niña en un centro comercial cercano a su domicilio.

Ana Obregón en el bautizo de su nieta Ana Sandra | Gtres

Pendiente en todo momento de Anita, dio un tranquilo paseo sin soltar la mano de su nieta. La pequeña, que como ha asegurado Ana en más de una ocasión es igualita a su papá, se ha convertido en la mejor compañera de aventuras y pronto disfrutarán de unas vacaciones en su residencia en la Costa de los Pinos en Palma de Mallorca.

Con su hijo siempre presente, la presentadora homenajeó a su hijo luciendo una camiseta muy especial con una fotografía impresa de ambos cuando Aless era pequeño.

Fue el pasado 23 de junio cuando el joven hubiese cumplido 32 años y, como no podía ser de otro modo, Ana le dedicó un mensaje en redes sociales: "Amor de mi vida. Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida. Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años. Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento, no puedo decirte nada más…. el dolor me lo impide. Te amo. Mamá" escribió en Instagram, acompañando su emotiva felicitación de un vídeo con numerosas imágenes de su hijo.