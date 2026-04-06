Javier Merino evita hablar sobre la futura paternidad de Carlo Constanzia junto a Alejandra Rubio

Regreso a la rutina para Javier Merino, que ha sido grabado por la prensa en el aeropuerto de Madrid tras disfrutar de unos días de desconexión durante la Semana Santa.

Tranquilo y con actitud relajada, el empresario confirmaba que las vacaciones le han sentado bien, asegurando que volvía más descansado y que se encontraba bien.

Javier Merino con la prensa | Gtres

Sin embargo, después de las preguntas típicas de las vacaciones, pasaron a las que trataban sobre Carlo Costanzia, que acaba de anunciar que espera su segundo hijo junto a Alejandra Rubio.

Lejos de querer entrar en el tema, Javier Merino fue claro desde el primer momento, evitando cualquier tipo de comentario sobre la vida personal de Carlo. Cabe recordar que ambos han mantenido una relación muy cercana. Javier Merino formó parte durante años del entorno más cercano de Carlo Costanzia por su matrimonio con Mar Flores.

Javier Merino y Mar Flores, en 2016 | Gtres

Entre evasivas y respuestas cortas, el empresario optó por no alargar la conversación y seguir su camino, incluso atendiendo una llamada mientras intentaba salir del aeropuerto de Barajas. Eso sí, antes de marcharse, fue preguntado por la prensa sobre si Carlo era un buen niño a lo que respondió con un breve: "Sí, sí, claro que sí".

Manteniéndose discreto y sin querer entrar en polémicas, Javier Merino ha dejado claro que prefiere mantenerse al margen de momento en todo lo que tenga que ver con Carlo y su entorno familiar.