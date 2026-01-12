Carlo Costanzia rinde homenaje a su abuela en medio de tensiones familiares con su padre

Carlo Costanzia vuelve a posicionarse en medio de todos los focos tras publicar un emotivo carrusel de fotos en sus redes sociales con su abuela paterna fallecida a finales de 2025. Son imágenes de diferentes años que muestran la bonita y estrecha relación que tenían, siempre abrazados y sonrientes, y con un pie de foto de lo más especial: "Porque cada sonrisa tuya sigue iluminando mi vida", escribió Carlo.

La razón de que este hecho llame la atención es porque precisamente su padre Carlo Costanzia di Costigliole ha dejado de seguir a su hijo en Instagram, y también a su nuera, Alejandra Rubio, y posteriormente se ha desactivado la cuenta. Esto hace que los rumores de problemas familiares se intensifiquen, teniendo en cuenta que Carlo (hijo) habría compartido proyectos con su madre, Mar Flores. Algo que podría no haberle gustado a su padre por la mala relación que ambos mantienen desde hace años debido a polémicas y asuntos sin resolver.

Además, se sabe que Carlo (padre), es muy activo en redes sociales ya que desde siempre ha compartido su día a día, sus viajes y momentos familiares. La familia Costanzia ha mostrado durante años una imagen de familia unida sobre todo cuando Carlo (hijo) era pequeño, moviéndose en eventos y escenas publicas con carisma y un estilo de vida particular que reforzaba esa idea. Por eso, sorprende no ver comentarios ni interacciones en la publicación de su hijo.

Mar Flores y Carlo Costanzia, en 1990 | Gtres

Aún así, a pesar de las tensiones, Carlo ha recibido el apoyo de otros familiares y allegados cercanos como Alejandra Rubio, que le ha arropado con emoticonos de cariño en forma de ánimos, al igual que otros rostros reconocidos como el de su suegra, Terelu Campos: "¡Qué foto tan bonita Carlo! Sé lo mucho que la querías y ella a ti y lo importante que ha sido en tu vida y en tu felicidad".