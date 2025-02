Isabel Gemio se sincera sobre el perdón al padre de sus hijos a pesar del "daño que han recibido": "Estoy en paz"

Isabel Gemio ha acudido este fin de semana al desfile de Fely Campo en la 81 edición de MBFWM y allí ha hablado del gran titular que ofreció este miércoles para la revista Diez Minutos, en la que confesó que "al padre de mis hijos le he perdonado, pero no olvido".

Isabel Gemio en la MBFWM 2025 | Gtres

En la Semana de la Moda, la periodista ha confesado cómo fue ese momento de reconciliación con Nilo Manrique: "Eso se hace en particular, eso se hace en privado, y lo hice en privado, y él me lo pidió en privado, no viéndonos, y claro que sí".

"Hay que perdonar en la vida", aseguró, aunque reiterando que "no se olvida, el daño que han recibido mis hijos es muy grande". Isabel tuvo dos hijos con el escultor cubano, Gustavo y Diego.

Isabel Gemio, junto a sus hijos Gustavo y Diego, en un evento solidario de su Fundación | Gtres

Además, ha desvelado que en estos momentos "en mi corazón no tengo rencor, nunca, por nadie, jamás, el rencor te quita mucha felicidad y mucha paz, y no merece la pena. Lo que hacen los demás es problema de los demás, no tuyo. Yo controlo lo que yo hago, como yo hago, lo que yo he hecho, lo que he dado, pero lo que cuenten los demás y lo que digan los demás no es cosa mía".

En este contexto, la comunicadora ahora se está "en paz, que eso es muy importante, eso no tiene precio" porque al final "cuando tienes momentos muy duros en la vida, que los he tenido y los tengo, lo que te sostiene es el amor, es la amistad, es la gente solidaria, tu verdad, tu fortaleza, tus valores y tus principios".