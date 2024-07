Isabel Gemio, demoledora con Álvaro Muñoz Escassi: "Esos hombres son buenos como amantes, nada más"

El escándalo de la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue ocupando las portadas del corazón. La última noticia que acapara todos los titulares es el motivo de su separación: una infidelidad reconocida por el exjinete. En las últimas semanas, también se le ha relacionado con la actriz Hiba Abouk. Tanto es así que muchos personajes públicos no han tardado en exponer su opinión sobre todo este revuelo.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi | Gtres

Isabel Gemio ha sido uno de los últimos rostros en pronunciarse. Y es que, este fin de semana, la periodista ha asistido al concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu. No ha querido perderse este evento y ha disfrutado de los grandes éxitos del Sol de México, afirmando a los micrófonos de Europa Press que el cantante ya forma parte de la historia de la música: "Es un clásico para toda la vida, su música forma parte de varias generaciones".

Isabel Gemio en un evento solidario de su Fundación | Gtres

Muy sonriente y tajante con sus palabras, se ha pronunciado sin pelos en la lengua sobre qué le parece Álvaro Muñoz Escassi. La presentadora de televisión se ha enterado de la ruptura del exjinete y María José Suárez a través de los medios: "No tenía ni idea de la noticia de la ruptura". Sin embargo, a pesar de la sorpresa, ha declarado que hacían una pareja preciosa y que, aunque sus caminos se hayan separado, les desea lo mejor: "Eran una pareja preciosa".

Isabel Gemio ante los micrófonos de Europa Press | Europa Press

También ha querido dirigirse por separado a cada uno. Mientras que a María José se ha dirigido con unas bonitas palabras, subrayando que es "un amor" y que la adora, las declaraciones que ha hecho de Álvaro Muñoz Escassi han dejado constancia de que su relación no es muy buena. Y es que, ha opinado que es un seductor nato y que no es bueno como compañero de vida, sino como amante: "Él también es un seductor, pero esos hombres no son buenos como compañeros, son como amantes nada más".