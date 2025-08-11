Irene Villa reaparece tan solo 10 días después de haber sido operada: "Todavía lo tengo un poco hinchado"

Irene Villa ha acudido este 10 de agosto al evento solidario del año: la XVI edición de la Gala Solidaria Starlite, que se celebra cada verano en Marbella. El festival, iniciado en 2012, combina música, arte, cine, gastronomía y moda. Esta gala solidaria, organizada por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, ha sido la noche con más recaudación hasta la fecha. Su objetivo es recaudar fondos mediante cenas, subastas y donaciones para destinarlos a organizaciones benéficas.

Irene Villa y David Serrato en la Gala Solidaria Starlite | Gtres

Una noche de glamour llena de brillo, máscaras y generosidad en cuyo Photocall, Irene contaba que ya está casi completamente recuperada de su más reciente operación de la columna vertebral. Aún tiene el cuello algo hinchado, pues hace apenas 10 días que entraba a quirófano a que le colocaran una prótesis de titanio en la C5, por una hernia en esta vértebra.

La periodista ya hace vida normal, salvo que tiene que tomar precauciones con el sol y llevar la zona cubierta con una tirita transparente. Cuenta que el apoyo de sus seguidores ha sido una parte esencial de su recuperación y que su marido, David Serrato, al ser coach, también la ayudó muchísimo a estar preparada emocionalmente y físicamente para la operación: "Me ha ayudado a entrar al quirófano como hay que entrar, fuerte".

La pareja cumple un año de casados en poco más de un mes y aún no saben cómo van a celebrar su aniversario, pero Irene asegura que harán algo especial, ya sea en Madrid, Soria o Asturias, donde ha estado reposando los últimos días en compañía de sus tres hijos (Carlos, Gael y Eric, fruto de su anterior matrimonio con Juan Pablo Lauro) y su actual marido.

Irene se operó en Madrid, casualmente con el mismo médico que la atendió de urgencia en 2008, cuando sufrió una grave caída de ski, que le produjo esa misma protrusión en la C6. La intervención duró 4 horas y pasó bastante tiempo intubada, pero anima a la gente a que mejore su calidad de vida en caso de que tengan que pasar por quirófano: "En España tenemos unos médicos increíbles, muy buena anestesia y también muy buenos medios".

Irene Villa y David Serrato en el Photocall de Starlite | Gtres

Ahora, tras unos días leyendo, haciendo deporte, comiendo bien y alejada de su vida frenética, la madrileña de 46 años parece haber vuelto a la normalidad, recuperando sus hábitos, nadando y celebrando su pronta recuperación en el Starlite de Marbella.