Así es Fátima, la hermana de Inma Cuesta que sorprende por lo poco que se parece físicamente a la actriz

Inma Cuesta es una reconocida actriz española con gran repercusión mediática que ha logrado una reconocida trayectoria profesional debido a su profesionalidad. La intérprete siempre ha preferido mantener su vida privada en la intimidad, por lo que no se suelen conocer muchos ámbitos de su privacidad, a no ser que sea ella misma quién los cuente, como ocurrió con su embarazo.

A principios de año, la actriz anunció que iba a ser madre por segunda vez. Una noticia con la que tanto ella como su novia, quien siempre se ha mantenido en el anonimato, estaban de lo más felices y, además, explicó que a pesar de ser su segunda maternidad, era su primer embarazo. El pasado mes de mayo, Divinity publicó en exclusiva que la intérprete ya había dado a luz a su segundo hijo, un bebé del cual hasta el momento se sigue sin conocer tanto el sexo como su nombre.

A pesar de que Inma prefiere mantener su vida privada alejada de los medios y las redes sociales, en ciertas ocasiones comparte contenido con alguno de los miembros de su familia, en concreto con su hermana Fátima, que es uno de los grandes pilares de la actriz, por lo que no es de extrañar que cada año le quiera dedicar una bonita felicitación en la que recordar al mundo lo mucho que la quiere y lo unidas que están a pesar de la distancia.

En esta ocasión, la intérprete ha optado por publicar un carrusel de imágenes en las que hay dos fotografías junto a su hermana y otra de la tarta con las velas: "Me pasaría la vida viéndote bailar... Celebrar cada instante de felicidad, cada batalla vencida. Cruzaría el mundo de parte a parte por abrazarte, por quedarme un rato más a tu lado contagiándome de tu risa. Hoy le soplaste a tus 39 veranos y fui muy feliz de poder acompañarte y verte cerrar los ojos para pedir tu deseo. Ya te echo de menos manita. Te quiero hasta la luna y más allá", ha escrito.

Un bonito mensaje con el que Inma ha continuado con su propia tradición de felicitar públicamente a su hermana Fátima, quien no ha dudado en agradecer el bonito gesto a su hermana en los comentarios: "Mi amor!!! Qué feliz me habéis hecho, Qué suerte la mía... Me pasaría la vida rehabilitando baptisterios romanos paleocristianos contigo. Te quiero fuerte Sis". Una publicación en la que ha vuelto a destacar no solo lo unidas que están y lo mucho que se quieren, sino que también se ha podido observar el poco parecido físico que tienen las hermanas.