Inma Cuesta se sincera en el día del Orgullo LGTBI+: "Pensé que no me escondía"

Este año el Orgullo LGTBI 2022 nos está dejando en redes sociales las reflexiones y declaraciones de amor más sinceras de nuestros famosos. Un hecho que nos demuestra que las cosas están cambiando y que cada vez podemos hablar con una mayor libertad para expresar nuestros sentimientos y gritarlos a los cuatro vientos.

Una unión de voces con las que han conseguido manifestarse sin miedo y con las que han pedido respeto y tolerancia. Una alianza que abrió María del Monte hace casi una semana en el Orgullo LGTBI+ de Sevilla con un discurso muy emotivo y al que se han unido otros rostros conocidos de nuestro país, como es el caso de Inma Cuesta.

La actriz ha compartido con sus más de 650 mil seguidores una publicación en Instagram donde ha hablado sobre cómo se ha sentido en algunos momentos de su vida, y sobre cómo se siente ahora: "Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también".

Durante estos años le han rodeado frases como "¿a quién se lo has dicho?", "¿quién sabe lo nuestro?" o "es mi amiga…", con la que pretendían que no hiciese pública su condición. Unos mensajes que ha afirmado que son "para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al qué dirán".

Una evolución en el tiempo

La visibilidad que poco a poco se está consiguiendo es algo que Inma Cuesta agradece. Ella creció "sin referentes" y esto le ha hecho sentirse "sola en muchos momentos" de su adolescencia.

Ahora que corren "tiempos tan raros" en los que con "discursos de odio" quieren acabar con los derechos que han ido consiguiendo, la actriz ha pedido "visibilizarnos y alzar la voz" para estar más fuertes "creando un sentido de unión y comunidad".

La intérprete ha querido terminar esta reflexión recordando a los que comenzaron "esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria". "Aquí estaremos nosotrøs y nuestrøs hijøs para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todøs", reivindicaba, firmando la carta con todo su "amor".

Seguro que te interesa...

Inma Cuesta habla sobre cómo lleva la maternidad meses después de conocerse que tenía una hija