Jacob Elordi y Jeremy Allen White lo confirman: el chillet es el corte de pelo masculino de este 2026

¿Qué tienen en común Jacob Elordi, Patrick Schwarzenegger y Jeremy Allen White? Además de ser los actores que definen el canon de belleza masculina actual, los tres comparten el mismo peinado. Se trata del chillet, la nueva tendencia capilar masculina que ha conquistado Hollywood. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Como su nombre indica, es la fusión perfecta entre el concepto chic y el mullet: una versión sofisticada que suaviza la rebeldía del corte original para abrazar una elegancia más adecuada para la alfombra roja.

Jacob Elordi | Getty Images

El mullet reformulado

Conocemos el mullet como el estilo casual y desenfadado, con los lados cortos en degradado in crescendo hacia la parte superior, que recorre con más cantidad y frondosidad desde la frente hasta la nuca. ¿Qué incorpora este nuevo estilo? Ramon Velasco, director creativo de Monequip Perruquers, con más de 30 años de experiencia e investigación de tendencias, lo define así: "El corte de cabello en tendencia para este 2026 se llama chillet y es ideal para jóvenes que buscan un look moderno y relajado. Ideal para rostros ovalados y rectangulares y con cabellos ondulados".

El experto también sugiere que hay una fina línea que mantienen con elegancia para no cruzarla y que se convierta en un corte bob; es decir, conservan la longitud en las capas laterales para equilibrar el peso y mantener una silueta texturizada. Dentro de este género existen mil variaciones según la textura del cabello y la estética o estilo que se defienda. Sin duda es característico de los años 80, pero se reinventa siendo rebelde como un mullet. El resultado es un claro equilibrio entre un corte juvenil y uno de etiqueta.

Patrick Schwarzenegger | Getty Images

Cómo pedírselo al peluquero

Si te preguntas cómo conseguir el look o cómo explicárselo a tu peluquero, toma nota de las claves: la clave está en mantener el cabello corto en el frontal y los laterales, dejando el largo en la zona de la nuca para que sea visible desde una perspectiva frontal. El secreto del chillet es evitar los saltos bruscos; se busca una transición armoniosa, sin irregularidades exageradas, para conseguir ese efecto pulido y ordenado que lo diferencia del mullet tradicional.

Velasco se pone más peliagudo y concreto con el proceso y explica: "La estructura ha de definirse con capas finas y puntas muy libres para que no pesen; este efecto se consigue con el uso de navaja. La longitud del cabello depende de la ondulación y del control de los volúmenes".

Jeremy Allen White | Getty Images

Cómo peinar el chillet en casa

Ramon Velasco explica brevemente cómo peinarlos para darle protagonismo al chillet cuando lo peinamos en casa: "La parte superior adquiere mucha importancia, los laterales necesitan un volumen bajo, el flequillo se necesita ligero y con movimiento natural, la parte trasera con volumen medio pero siempre con movimiento".

No obstante, lo que realmente hace que el chillet funcione es la personalización. La clave está en adaptarlo a tu propia esencia: si buscas un aire ochentero y sofisticado, apuesta por el efecto mojado (wet look) hacia atrás o potencia tus rizos naturales. Si prefieres un acabado con actitud rockera, el secreto está en añadir unas patillas largas y marcadas.