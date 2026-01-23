El silencio absoluto de Tamara Falcó ante las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto Julio Iglesias

Julio Iglesias está en el punto de mira después de que dos de sus extrabajadoras lo demandaran públicamente acusándolo de supuestos delitos como agresión sexual, violencia o trata de blancas. Además, el artista decidía defenderse públicamente a través de un comunicado en su Instagram donde decía "niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas" y que todo esto le provocaba "una gran tristeza".

Pero hay más y es que, días más tarde Julio volvía a usar las redes sociales para dar su versión de los hechos y, según afirma, aportar transparencia a la polémica. En una de sus publicaciones, el cantante explicaba que, ante la falta de respuesta por parte de la Fiscalía española y la imposibilidad de acceder formalmente a la denuncia o ejercer su defensa dentro del procedimiento, se ha visto forzado a manifestarse públicamente.

Julio Iglesias habla de su procedimiento judicial | Instagram

Una actitud que hacía que la opinión pública volviese a reaccionar posicionando otra vez al cantante en el ojo del huracán. Por eso, cuando las cámaras de Europa Press se topaban con Tamara Falcó le preguntaban por todo este escándalo.

La respuesta de Tamara, que realmente no le une ningún parentesco a Julio Iglesias ya que es el exmarido de su madre, Isabel Preysler, pero siempre ha dicho que lo consideraba como un tío, era guardar silencio.

Tamara Falcó ignorando a la prensa | Europa Press

La hija de Isabel Preysler decidía hacer oídos sordos y no involucrarse en esta polémica en la que ahora mismo está metido Julio Iglesias y que, tal y como él asegura, estarían afectando a su imagen personal y profesional.