Remedios Cervantes reaparece y desvela cómo es su vida alejada de los focos desde hace 14 años

Remedios Cervantes ha reaparecido en la gala Personaje del Año Vanity Fair 2026, un evento al que acudía esta semana para mostrar su apoyo al chef José Andrés, distinguido con este reconocimiento por su trayectoria y, especialmente, por su labor solidaria.

La empresaria no dudaba en elogiar el trabajo del famosos cocinero, recordando su implicación en algunas de las tragedias más recientes: "Tratando de darle todo el apoyo a una persona tan solidaria que ha hecho tantas cosas y que sigue haciendo tantas cosas".

Además, destacaba su ayuda tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana: "Yo que vivo en Valencia, lo viví de primera mano. ¡Qué fenomenal!".

Durante el encuentro con la prensa, Remedios también ha hablado de su vida actual, muy alejada del mundo de la televisión: "Estoy fenomenal. Sigo con mi empresa en Valencia, ya llevo casi 14 años retirada de todo esto".

Remedios Cervantes atendiendo a la prensa | Europa Press

De hecho, confesaba que no echa de menos la exposición mediática: "No echo de menos nada. De hecho, nunca suelo hacer photocall, pero hoy lo hago", explicaba con una sonrisa, asegurando que solo ha hecho una excepción por tratarse de un evento tan especial.

Preguntada por el biopic y los nuevos proyectos relacionados con Rocío Jurado, familia con la que mantenía amistad, Remedios reconocía que todavía no ha tenido ocasión de verlos: "La verdad es que no. Yo la conocí en vida y no he tenido tiempo. Si tengo algún fin de semana libre, no te digo que no lo vea".

Asimismo, aseguraba que actualmente solo mantiene contacto con Rosa Benito, aunque guarda un enorme cariño a la familia de Rocío Jurado: "Es una familia a la que he querido muchísimo y que sigo queriendo mucho, pero hace tiempo que no les veo". Eso sí, ha dejado claro que desconoce cómo es la situación familiar en estos momentos: "No tengo ni idea".