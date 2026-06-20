Ingrid Sanz Asensio e Iliès Hassaine se casan en la misma iglesia que Fernando Sanz e Ingrid Asensio hace 29 años

Ingrid Sanz Asensio e Iliès Hassaine se han casado en Madrid en una boda tan emotiva como familiar, que supone un nuevo capítulo en la historia de la saga Sanz-Asensio. La ceremonia ha tenido lugar en la iglesia de San Jerónimo el Real, el mismo templo en el que, hace casi 30 años, se casaron sus padres, Fernando Sanz e Ingrid Asensio, un guiño sentimental que ha hecho aún más especial la jornada.

Ingrid Sanz Asensio e Iliès Hassaine | Gtres

La nieta del recordado presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, y el futbolista, actualmente jugador del CF Rayo Majadahonda, consolidan así una relación que ya dio como fruto a sus dos hijas y que tuvo uno de sus momentos más especiales en el bautizo de Micaela, cuando él se arrodilló en el altar para pedirle matrimonio...

La novia llegó a San Jerónimo el Real del brazo de su padre, visiblemente emocionado, y protagonizó una entrada muy comentada. Ingrid ha lucido un elegante vestido de encaje con manga larga de marcada inspiración clásica, complementado con un largo velo que varias personas le han tenido que ayudar a colocar en las escaleras del templo para que ella pudiera subir con comodidad del brazo de su padre.

Ingrid Sanz Asensio y su padre Fernando Sanz | Gtres

Por su parte, Ingrid Asensio, madre de la novia, ha vivido el día con una gran carga emocional al ver casarse a su hija mayor en el mismo lugar donde ella misma se dio el "sí, quiero" hace casi tres décadas. Orgullosa y muy pendiente de cada detalle, ha subrayado lo especial que le resulta este "deja vu" familiar y lo feliz que está de ver a Ingrid formando su propia familia con Iliès. La presentadora ha transmitido tranquilidad y alegría, consciente de que la pareja llega a este paso en un momento muy maduro, con dos niñas preciosas y una historia consolidada detrás, y ha destacado lo unidos que están todos alrededor de los recién casados.

Ingrid Sanz Asensio e Iliès Hassaine, junto a Fernando Sanz e Ingrid Asensio | Gtres

También muy emocionado, Fernando Sanz ha resumido cómo ha vivido el enlace asegurando que la boda ha sido "muy bonita" y llena de recuerdos, especialmente por celebrarse en la misma iglesia donde él se casó con su mujer. Ha contado, además, que ha rescatado el mismo chaqué que llevó entonces, un gesto cargado de simbolismo con el que, según él, "volvía" a aquel día 29 años después. Más que nervioso, se ha confesado feliz y orgulloso de su hija y de la persona que ha elegido para compartir su vida, insistiendo en que lo que ha sentido en todo momento ha sido "mucha felicidad". También ha presumido del papel de sus dos nietas en el enlace, encantado con lo bien que han desfilado delante de los novios y recalcando que "se han portado fenomenal".

Ingrid Sanz Asensio, el día de su boda | Gtres

Tras la ceremonia religiosa, la celebración ha continuado en una finca de las afueras de Madrid, donde familia y amigos han brindado por Ingrid e Iliès en un ambiente elegante y distendido. Entre recuerdos, anécdotas y miradas cómplices, la boda ha servido para revivir la historia de amor de Fernando Sanz e Ingrid Asensio y, al mismo tiempo, para ver cómo una nueva generación toma el relevo. Con dos niñas abriendo el cortejo nupcial y unos padres emocionados pero serenos, el enlace de Ingrid Sanz Asensio e Iliès Hassaine se ha convertido en una de las grandes citas familiares del año.