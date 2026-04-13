Ichi Aragón habla sobre la dislexia de sus hijos y el papel de su padre, Emilio Aragón, como abuelo

Viniendo de una de las sagas más creativas de nuestro país, Ichi Aragón siempre ha mantenido los pies en la tierra. Madre de familia numerosa, la hija de Emilio Aragón ha decidido este año "frenar" para estar más presente en el día a día de sus hijos, una decisión marcada, en parte, por un reto compartido en casa: la dislexia.

Durante un evento organizado por Noemí Navarro (@noemimisma) , Ichi ha explicado que su máxima prioridad siempre son sus niños y por eso este año ha decidido centrarse en acompañarlos más de cerca. "Es verdad que yo tengo dos niños con dislexia, entonces sí que doy altavoz a eso", comentaba. Además, la empresaria compartía una reflexión personal: "Es verdad que yo no estoy diagnosticada, pero yo creo que también soy disléxica".

Ichi Aragón | Europa Press

Ichi reconoce que las plataformas digitales fueron clave para ella en los inicios: "Cuando veía que uno de mis hijos tenía dificultad y me encontré un poco perdida, no sabía qué hacer. Y en las redes, pues, encontré mucha ayuda". Por ello, ve fundamental compartir su experiencia: "Ser un altavoz para otras familias que muchas veces están perdidas, que no saben cómo ayudar a sus niños, pues a mí me parece que (...) si puedes ayudar a difundir cosas importantes, creo que para eso estamos también".

Orgullosa de su apellido

Al hablar sobre su apellido y si este le ha abierto más puertas de las que ha cerrado, Ichi se ha mostrado muy clara: "Es más difícil. Es más complicado". Sin embargo, asegura que hace tiempo que cambió su perspectiva respecto a sus raíces.

"Yo siempre digo que muchas veces, cuando vienes de una familia donde ha habido gente tan increíble, como es mi padre y mi abuelo, que son maravillosos (...) un día le di la vuelta y dije: qué increíble que tu padre sea quien es, que tu abuelo sea quien es. Qué orgullo. Yo soy lo que soy por mi familia", explicaba. Para ella, el secreto ha sido mantener los valores heredados: "El trabajo, el ser honesto, el tener los pies en la tierra".

Emilio Aragón como abuelo

La familia vive un momento dulce tras el reciente bautizo del hijo de su hermano Nacho y Bea Gimeno. Según explica Ichi, sus padres están disfrutando plenamente de su papel como abuelos, aunque Emilio Aragón no ha dejado de lado su creatividad.

"Él sigue activo escribiendo los libros, que ya está escribiendo el cuarto de Telmo Lobo", revelaba. Se trata de una colección con un significado muy especial para la familia: "Es un libro inspirado en sus cuatro nietos, bueno, sí, ahora en sus cinco nietos. Y él está encantado escribiendo, que es lo que le gusta".