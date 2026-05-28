Rocío Martín Berrocal, sobre el fin de amistad de su hermana Vicky y Marta Sánchez después de 38 años

Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez están en el punto de mira después de que Emiliano Suárez -íntimo amigo de la artista- confirmase lo que llevaba meses rumoreándose: después de 38 años siendo uña y carne: el distanciamiento entre ambas (que salió a la luz después de que la cantante de Desesperada hiciese un unfollow a la diseñadora, y quedó más que patente con la sonada ausencia de Vicky en la multitudinaria fiesta con la que la gallega celebró sus 60.

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal | Gtres

Mientras las protagonistas guardan silencio sobre el motivo que habría provocado el fin de su amistad, Rocío Martín Berrocal ha reaparecido en la fiesta de la primavera de Casa Mó con la que Mó de Multiópticas ha presentado su nueva colección con el apoyo de numerosas celebrities y, con la discreción que la caracteriza, ha preferido mantenerse al margen del fin de la amistad entre su hermana y Marta, a cuyo cumpleaños ella sí asistió intentando justificar la falta de Vicky asegurando que se encontraba de viaje fuera de Madrid.

Rocío Martín Berrocal posanodo para la prensa | Gtres

"Sí, sí, lo he escuchado, yo no te puedo decir nada" ha afirmado visiblemente incómoda cuando la prensa le ha preguntado por los rumores de enfado entre las hasta ahora mejores amigas. "Simplemente yo siempre, bueno, lo que he visto en mi casa por parte de mi hermana es no hablar de la vida de otra persona, no voy a hablar ni de la de mi hermana, muchas veces mi hermana no ha hablado ni siquiera de la de Alba. Creo que ya somos mayorcitos para que cada uno hable, así que yo no soy la más indicada y lo siento en el alma no poder contestar" ha añadido, dejando claro que por lo menos por su parte no vamos a conocer qué ha pasado realmente entre Vicky y Marta.

"Le tienes que preguntar a ella. Se lo tenéis que preguntar a ella, hacerme caso. Ella os va a contestar. Yo no puedo confirmar nada" ha asegurado haciendo referencia a la diseñadora.

Rocío Martín Berrocal, en un evento en Madrid | Gtres

Respecto a las declaraciones de Emiliano Suárez, Rocío se ha mostrado muy crítica apuntando que "ya somos mayorcitos para tener portavoces, ¿sabes?". "Tienen que contestar ellas dos" ha insistido, dejando claro que la entrevista de Marta en el podcast de Vicky no ha tenido nada que ver en el enfriamiento de su amistad: "Anda ya, hombre por favor" ha exclamado.

Por último, la tía de Alba Díaz ha revelado que por su parte, la relación con la cantante está igual de bien que siempre y así lo demostró acudiendo al pasado 60 cumpleaños de la cantante.