El contundente mensaje de la reina Letizia contra el consumo de tabaco y los vapeadores: "Fumar mata"

La reina Letizia ha sorprendido con un vídeo remitido a los medios de comunicación con motivo del Día Mundial Sin Tabaco con el que ha recuperado sus dotes periodísticas, haciendo gala de lo excelente comunicadora que es.

Doña Letizia ha advertido de forma contundente tanto de las consecuencias de fumar tabaco de forma convencional, como de inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado. Tal y como ha asegurado en su mensaje, la Organización Mundial de la Salud señala que estos dispositivos están diseñados para "atrapar" a los más jóvenes, y ha recordado que, aunque la moda pasa, la mala salud puede ser irreversible.

La reina Letizia alerta contra el consumo de tabaco y los vapeadores | Gtres

La Reina, que ha recordado que siete millones de personas mueren al año en el mundo por el tabaco y más de un millón y medio que no fuman fallecen por inhalar humo ajeno, ha explicado el debate debe centrarse en la regulación en el consumo de los productos derivados del tabaco, como los vapeadores, cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina o shishas.

"A nadie se le escapa que estos productos de tabaco calentado no son inocuos y la propia industria lo admite sin problema. Y que la población más vulnerable (menores de edad y jóvenes) tienen una percepción del riesgo menor", ha comentado la Reina, añadiendo que muchos países aún no tienen marcos regulatorios ante estos productos ni, por lo tanto, un umbral de consumo seguro.

Tras subrayar la importancia de la prevención, doña Letizia ha apostado por la "alfabetización en salud", la educación, que pasa por "intuir" por qué se tienen determinados síntomas y hacerse responsables de "escuchar" a nuestro cuerpo "antes de que chille".

La reina Letizia alerta contra el consumo de tabaco y los vapeadores | Gtres

Respecto a las razones por las que se decide inhalar vapeadores, por ejemplo, cuando ya se conocen las consecuencias de los cigarrillos convencionales sobre la salud, la Reina ha asegurado que si se debe a la adicción a la nicotina, existe la ayuda en deshabituación tabáquica.

Y "si la respuesta es por una moda, no debería imponerse a la salud, porque la moda pasa y la mala salud te acompaña mucho tiempo y, a veces, es irreversible", ha concluido en unos de sus vídeos más rotundos.