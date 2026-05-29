Miguel Torres aclara por qué no fue a la graduación de Daniella y habla sobre Paula Echevarría y David Bustamante

Miguel Torres ha asistido a una fiesta en el resort Fairmont La Hacienda Costa del Sol, donde ha sido preguntado por el reencuentro entre Paula Echevarría y David Bustamante durante la graduación de su hija Daniella.

La actriz y el cantante compartieron abrazos, sonrisas y gestos de padres unidos durante una fecha tan significativa, protagonizando unas comentadas imágenes ya que además hacía años que no se les veía juntos públicamente.

Daniella Bustamante en su graduación junto a sus padres, Paula Echevarría y David Bustamante | Gtres

Ahora, Miguel Torres ha querido pronunciarse sobre aquel día tan especial y explicar cómo vivieron Paula y David este importante paso en la vida de su hija.

El exfutbolista ha reconocido que no pudo asistir al acto porque se encontraba trabajando, aunque le habría gustado acompañar a Daniella en un momento tan importante. "Es un día especial. Lo recuerdo cuando yo era pequeño. Terminas el colegio y tus padres sienten que te haces mayor", ha dicho a Europa Press.

Miguel también ha hablado de la emoción que tuvieron ese día: "Fue un momento que vivieron con mucha emoción". Además, ha hablado de la relación que mantienen actualmente Paula Echevarría y David Bustamante: "Paula y David tienen una muy buena relación".

Miguel Torres atendiendo a la prensa | Europa Press

"Es cierto que a lo mejor públicamente no los veis mucho, pero yo desde cerca sé que tienen contacto, que hablan diariamente y evidentemente se preocupan del desarrollo de su hija", ha añadido, desmontando así cualquier tipo de rumor sobre una posible mala relación entre ellos.

Para Miguel Torres, la imagen que dejaron durante la graduación es completamente normal: "Cuando ves que se reúnen familias y momentos como este los viven de la misma manera y se emocionan, me parece muy bien. Me parece bonito".

El exjugador también ha tenido unas cariñosas palabras para Daniella, que está a punto de comenzar una nueva etapa personal y académica: "Tiene mucho talento. Estoy seguro de que lo que decida hacer estará bien hecho".