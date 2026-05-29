Mar Flores sobre las imágenes de su expareja Elías Sacal con Tatiana Blatnik: "Otra pregunta, gracias"

Mar Flores se convirtió en una de las protagonistas del desfile de Fabio Encinar en Sevilla, aunque más allá de la moda, gran parte de la atención terminó centrada en su vida personal.

La modelo fue preguntada por las recientes imágenes de su expareja, el empresario mexicano Elías Sacal, junto a Tatiana Blatnik. Unas fotografías que confirmarían la relación entre ambos.

Fiel a su habitual discreción, Mar evitó profundizar en el tema y respondió con evasivas y sentido del humor ante las preguntas de la prensa. Te contamos todos los detalles en este artículo.

Mar Flores | Gtres

"No he visto nada, pero me parece todo fenomenal"

Durante su llegada al evento celebrado en Sevilla, varios periodistas aprovecharon para preguntarle directamente por las imágenes de Elías Sacal junto a Tatiana Blatnik.

La modelo aseguró no haber visto las fotografías, aunque quiso dejar claro que no tenía ningún problema con la situación: "Pues genial, no he visto nada, pero me parece todo fenomenal", respondió sonriente.

Mar Flores | Gtres

Cuando los reporteros insistieron preguntándole si todavía existía cariño hacia su expareja, Mar Flores prefirió cortar la conversación con humor y cierta diplomacia: "Venga, otra pregunta, gracias".

Aun así, la modelo se mostró relajada y muy sonriente durante toda su aparición pública, dejando claro que su vida personal es del todo privada.

Mar Flores | Gtres

Su apoyo al diseñador Fabio Encinar

Antes de las preguntas sobre su vida sentimental, Mar Flores habló sobre su presencia en el desfile de Fabio Encinar. La modelo explicó que siente un cariño especial por el diseñador y destacó especialmente su trabajo dentro de la moda española.

"Sobre todo que yo amo la moda española y le he conocido a través de sus diseños y su trabajo", comentó ante los medios.

Mar Flores en el desfile de Fabio Encinar junto a Mariola Fuentes, Tania Llasera, Lidia Torrent y Jaime Astrain | Gtres

También aseguró que quería apoyarlo en un momento importante para él, ya que el diseñador eligió Sevilla como escenario para su nueva presentación. "Yo creo que nos va a sorprender a todos con su puesta en escena", añadió.

Su sentido del humor

La modelo también dejó uno de los momentos más comentados de la jornada cuando uno de los periodistas le dijo que últimamente se la veía mucho por la capital andaluza, Sevilla.

Entre risas y utilizando una expresión muy de la tierra respondió: "No me ves, miarma", haciendo referencia en tono divertido a lo estupenda que se encuentra a sus casi 57 años de edad.

Mar Flores | Gtres

Su actitud relajada llamó especialmente la atención, teniendo en cuenta el interés mediático que han generado las nuevas imágenes de su expareja.

La relación entre Elías y Tatiana

Las preguntas de la prensa llegan después de que varias fotografías publicadas recientemente mostraran a Elías Sacal junto a Tatiana Blatnik en actitud cercana, confirmando así los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos.

Tatiana Blatnik es conocida internacionalmente por haber estado casada durante años con Nicolás de Grecia, primo de Felipe VI. Ambos anunciaron su separación en 2024 tras más de una década de matrimonio.

Tatiana Blatnik y Nicolás de Grecia | Gtres

Por su parte, Mar Flores mantuvo una relación con Elías Sacal durante varios años, aunque siempre intentó mantener ese aspecto de su vida de una manera bastante discreta.

Elías Sacal | Gtres

Mar Flores, discreción y elegancia

A lo largo de su carrera, Mar Flores ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para gestionar la presión mediática evitando entrar en polémicas públicas.

En esta ocasión, la modelo volvió a optar por respuestas medidas, sin confirmar detalles ni mostrar incomodidad ante las preguntas relacionadas con su expareja.

Mar Flores | Gtres

Y aunque evitó pronunciarse directamente sobre la nueva relación de Elías Sacal, sí dejó claro que se encuentra en un momento tranquilo y que prefiere centrarse en disfrutar de eventos relacionados con la moda, uno de los sectores con los que sigue más vinculada.