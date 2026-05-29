Qué interpretará Niña Pastori ante el Papa León XIV: "Con ganas de vivir ese momento tan especial y tan íntimo"

El esperado viaje del Papa León XIV por España está a punto de empezar. Su visita empezará el 6 de junio y se extenderá hasta el 12 de junio, visitando las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

En estas visitas, además de su presencia, se podrá disfrutar de conciertos en vivo de algunos artistas muy aclamados, entre ellos, la Niña Pastori, quien actuará, junto a Hakuna, Siloé y Besmaya, en la visita del Pontífice en el proyecto Cedía 24 horas de Cáritas en el barrio de Carabanchel.

En el evento multitudinario que se celebrará en el Santiago Bernabéu, Christian Gálvez y Patricia Pardo serán los maestros de ceremonias, y cantarán ante el Papa León XIV David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

En este artículo te contamos todos los detalles de la actuación de Niña Pastori ante los operadores y asistidos en el proyecto, uno de los momentos más esperados que reunirá, además del pontífice, a 200 personas vinculadas a la pastoral de la diócesis de Madrid.

Niña Pastori | Gtres

Cómo se siente Niña Pastori

La cantante gaditana está muy contenta de que "hayan pensado en mí para este acto, que es precisamente para los más desfavorecidos, los que más necesitan", ha confesado a las cámaras de Europa Press.

Además, Pastori ha remarcado que le hace especial ilusión porque va "con Dios de la mano desde que mi madre me parió", añadiendo que "no quiero soltarme nunca de Dios, quiero estar a su disposición".

Niña Pastori | Gtres

Durante los Premios de la Academia de la Música, que tuvieron lugar en el Palacio Municipal de IFEMA, la cantante explicó también que "va a ser un momento, si Dios quiere, bonito y muy íntimo".

Niña Pastori aclara que es un evento que "vamos a poder vivir muy poquitas personas, porque el recinto es pequeño y vamos a estar todos muy arropados". Con esta diferencia de público a su actuación multitudinaria en 2003, la artista está "con ganas de vivir ese momento tan íntimo".

Niña Pastori | Gtres

Qué cantará

En su entrevista, la cantante ha mantenido en secreto qué canción interpretará frente a León XIV, aunque ha confesado que "me han dado totalmente libertad y voy a hacer algo mío", reconociendo que, esta vez, cantará algo propio.

La anterior vez que cantó ante un Papa, en 2003 durante la visita de Juan Pablo II, optó por Ave María, una canción profundamente religiosa. Para el día 6 de junio en Madrid, Niña Pastori nos deja con la intriga sin saber qué cantará.

Niña Pastori | Gtres

Todo un icono

Una vez acabada la actuación de Niña Pastori, la artista se coronará como la única cantante que ha actuado frente a dos Papas en el mismo país. Como ya hemos comentado anteriormente, la primera fue en 2003 en Cuatro Vientos, ante el entonces Pontífice y un millón de personas.

"Han pasado muchos años, son dos papas diferentes, y también el sitio en el que voy a cantar es diferente", ha relatado la gaditana. "Con Juan Pablo II fue para un millón de personas, una barbaridad, era como un mar, impresionante la gente que había", ha recordado.

Niña Pastori | Gtres

Así pues, desde Novamás le mandamos mucha suerte a Niña Pastori, para que su encuentro con el Papa León XVI sea igual de bonito de como se lo imagina.