EXPECTACIÓN
Las sonadas ausencias en la primera firma de libros de Alejandra Rubio: quién fue y quién no
Alejandra Rubio ha vivido una jornada agridulce en la Feria del Libro de Madrid durante la firma de su primera novela, Si decido arriesgarme, donde se evidenció el distanciamiento con parte de su familia.
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Alejandra Rubio ha vivido su primera firma en la Feria del Libro de Madrid convertida en uno de los rostros más buscados del Retiro, entre la expectación por su debut literario y el foco puesto en quiénes la arropaban en un día tan señalado.
La hija de Terelu Campos ha vuelto a congregar a las cámaras y a numerosos curiosos en torno a la caseta donde ha firmado ejemplares de su novela, en una jornada marcada tanto por los apoyos presentes como por las ausencias más comentadas de su entorno familiar.
Entre las presencias más destacadas, una de las imágenes del día la han protagonizado Carlo Costanzia y su padre. Ambos quisieron estar al lado de Alejandra en este nuevo paso de su carrera, consolidando así la imagen de familia unida que llevan tiempo proyectando. Carlo hijo se mantuvo muy pendiente de su pareja, convertido en su principal apoyo en plena combinación de promoción literaria y embarazo, mientras que Carlo Costanzia padre se dejó ver cercano y cariñoso, ejerciendo de suegro orgulloso y de futuro abuelo, dejando claro que respalda al cien por cien tanto el proyecto profesional de Alejandra como la llegada de la niña que esperan.
En el reverso de la moneda, las sonadas ausencias llevaron el nombre de dos personas clave: Mar Flores y Terelu Campos. Ni la madre de Carlo ni la madre de Alejandra se dejaron ver por la caseta en esta firma, algo que no ha pasado desapercibido teniendo en cuenta el momento vital de la escritora y el eco mediático que rodea a la familia.
Entre las presencias, no ha sorprendido la de Aless Gibaja, íntimo amigo de la influencer, que acudió a apoyar a la joven y no dudó en comparar, con su habitual espontaneidad, las ventas de Alejandra con las de Mar Flores. "Ha vendido más Alejandra, yo siempre apoyando a mi amiga", aseguraba, reivindicando el tirón del libro de la hija de Terelu. Aun así, el influencer reconocía que le gustaría ver una foto de reconciliación literaria: "Pues a mí me encantaría que viniera Mar. De hecho, ella firma esta semana, ¿no?".
Otra presencia muy comentada fue la de Paty Sánchez Flores, hija de Quique Sánchez Flores, que acudió a la Feria del Libro para arropar a su amiga Alejandra en este momento tan especial. En la recta final de su embarazo, Paty explicó cómo vive este periodo coincidiendo con el de su amiga: "Sí, yo ya estoy a punto de reventar, pero Ale está guapísima, la verdad".
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