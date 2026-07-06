El mensaje de Miguel Ángel Muñoz por su cumpleaños tras la muerte de su madre, Cristina Blanco

Miguel Ángel Muñoz continúa afrontando el duro golpe que supuso la muerte de su madre, Cristina Blanco, fallecida el pasado mes de junio a los 61 años. Apenas unas semanas después de su pérdida, el actor ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida.

Coincidiendo con su cumpleaños, el intérprete ha publicado en sus redes sociales una fotografía de su infancia acompañada de una reflexión en la que reconoce el difícil momento emocional que está atravesando.

"Hoy este niño con cara triste ha cumplido años sobre el escenario y ha podido sonreír gracias al público que ha llenado el Teatro Romano de Mérida para ver Spartacus", ha escrito, haciendo referencia a la obra que protagoniza actualmente.

Miguel Ángel también ha querido agradecer el apoyo que ha encontrado en el teatro en unas semanas especialmente delicadas: "Después de las últimas semanas tan complicadas a nivel emocional, el Festival de Mérida me ha regalado un estreno mágico que recordaré por siempre. No puedo estar más agradecido", ha confesado, dejando claro que el cariño del público se ha convertido en un importante refugio durante el duelo.

Este mensaje llega apenas unas semanas después de que el actor anunciara públicamente el fallecimiento de Cristina Blanco con una extensa y emotiva carta en la que recordó la fortaleza de su madre, su compleja historia personal y el profundo vínculo que siempre les unió.