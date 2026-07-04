La falsa lista negra de la cosmética: los 3 ingredientes que debes usar en verano sí o sí

Con la llegada del verano, solemos aplicar una especie de tijeretazo absurdo a nuestra rutina de belleza. Existe un pánico generalizado a que ciertos ingredientes potentes reaccionen mal con el sol, lo que nos lleva a esconder el retinol en el fondo del cajón, mirar de reojo los ácidos y dudar de la vitamina C. Pero, ¿es todo eso cierto?

Según las expertas, no. El rostro no entiende de vacaciones; de hecho, durante los meses de calor sufre el triple por culpa del sudor, los filtros solares y el aire libre. "Ácidos exfoliantes, vitamina C y retinoides tienen más sentido que nunca en verano", sentencia Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. Desmontar tu neceser ahora solo servirá para que en septiembre aparezcan los lamentos.

Para que no cometas este error, destapamos la verdad sobre los tres reyes de la cosmética estival.

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Hidroxiácidos

Muchas mujeres suspenden la exfoliación en época de playa por miedo a sensibilizar la piel, pero el remedio termina siendo peor que la enfermedad. En verano, el rostro acumula una capa densa de células muertas mezcladas con sudor, sebo y los lógicos restos de crema solar diaria. Si no limpias ese lienzo, el poro se tapona y la cara pierde toda su luz.

La clave no es dejar de exfoliar, sino cambiar el chip. No busques productos agresivos que dejen la piel tirante. "En verano, mejor apostar por ellos por la noche. Interesan fórmulas que afinen sin arrasar, como los ácidos láctico, mandélico, salicílico si hay tendencia grasa o gluconolactona", aconseja Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica.

Hacerlo un par de veces por semana ayuda a renovar el tejido y, como apunta Raquel González, "evita las manchas que se derivan de un cúmulo excesivo de células muertas". Eso sí, la advertencia de Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, es clara: si renuevas la piel, la protección solar al día siguiente tiene que ser impecable.

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Vitamina C

El bulo de que la vitamina C produce manchas solares es uno de los más extendidos y dañinos de la belleza. "Es uno de los grandes errores que se pueden cometer", recalca Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, quien asegura que es precisamente ahora cuando más partido se le saca para unificar el tono.

La vitamina C actúa como el guardaespaldas de tu fotoprotector. Mientras el SPF frena los rayos, este antioxidante neutraliza el daño celular que causan el calor y la polución. Es el combo perfecto para evitar que el rostro termine el verano con un aspecto cansado, envejecido o sin firmeza.

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Retinol

El retinol es el activo que más rápido sale desterrado del neceser en verano, un miedo que las expertas consideran infundado si la piel ya está acostumbrada a él. "Durante años se ha repetido que había que retirarlo, pero esa norma tan tajante se queda corta por miedo a que aparezcan manchas cuando, en realidad, ayudan a evitarlas", aclara Estefanía Nieto, de Medik8.

El error viene de confundir dos conceptos técnicos: el retinol es fotosensible (la luz del sol lo destruye y pierde eficacia, por eso se usa estrictamente de noche), pero no es fotosensibilizante (no debilita la piel frente al sol si se usa bien). "En verano debemos usar incluso más retinol", defiende Raquel González, de Byoode, ya que es el único capaz de reparar el desgaste celular nocturno. Si tu piel ya lo tolera, no hay ningún motivo científico para suspenderlo.

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Por lo tanto, lo único que debemos tener en cuenta en la temporada estival es que sustituir tus activos potentes por una simple crema hidratante por miedo al impacto del sol es dar tres pasos atrás en todo lo que has conseguido durante el año.

Mantén tus cuidados nocturnos, dobla la dosis de protección solar por el día y tu piel superará las vacaciones sin enterarse.