El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido: los pasos que confirman su nueva vida cerca de Londres

El príncipe Harry y Meghan Markle están a punto de iniciar una nueva etapa de su vida en Reino Unido. Seis años después de abandonar el país y establecerse en Estados Unidos, los duques de Sussex están preparando su regreso junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet.

Según ha podido saber la CNN, la pareja tiene previsto trasladarse a finales de agosto a una residencia privada situada en las afueras de Londres. Un movimiento que supone un importante cambio en la vida familiar de los Sussex y que les permitiría recuperar parte de la cercanía con el entorno de la familia real.

Aunque todavía quedan algunos detalles por confirmar, todo apunta a que el regreso no es una visita puntual, sino el inicio de una nueva etapa para Harry, Meghan y sus hijos. Te contamos todos los detalles en este artículo.

El príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Las claras señales

El matrimonio ha dado ya algunos pasos para hacer realidad este regreso. Según informa The Telegraph, Harry y Meghan han matriculado a sus dos hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco años, en colegios británicos para el próximo curso, para empezar en septiembre.

La decisión apunta a que no se trata de una estancia temporal, sino de un traslado con intención de establecerse de nuevo en Reino Unido. El rey Carlos III ha conocido los planes de su hijo este domingo por primera vez.

El príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Una familia más unida

La información llega después de que Harry, Meghan y sus hijos visitaran Reino Unido el pasado mes de julio, cuando fueron recibidos por el monarca y la reina Camila en Highgrove House, la residencia privada del rey en Gloucestershire. Fue un encuentro especialmente significativo, ya que Carlos III no veía a toda la familia Sussex desde hacía cuatro años.

De acuerdo con CNN, el monarca está muy agradecido por la posibilidad de tener a sus nietos más cerca y poder compartir con ellos más momentos tanto en un entorno privado como familiar.

El príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Eso sí, este regreso no supondrá ningún cambio en la relación de Harry y Meghan con la institución. Carlos III ha dejado claro que ambos continuarán como particulares y sin recuperar funciones oficiales dentro de la familia real.

Su partida del Reino Unido

Harry y Meghan abandonaron Reino Unido en 2020, cuando decidieron apartarse de sus responsabilidades como miembros de la familia real y comenzar una nueva vida en Norteamérica.

Desde entonces, la pareja se ha instalado en California y ha protagonizado un gran distanciamiento con la familia real británica, especialmente tras sus declaraciones públicas sobre su experiencia dentro de la institución.

El príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Entre los motivos que ambos señalaron como causa de su partida se encuentran la presión de la prensa, el acoso en Internet, el racismo y las dificultades relacionadas con algunas dinámicas familiares.

Algunas visitas

Desde su marcha, Harry ha regresado en varias ocasiones a Reino Unido, aunque sus visitas han estado marcadas por la distancia con algunos miembros de su familia.

El príncipe estuvo presente en el funeral de Isabel II en 2022 y en la coronación de Carlos III en 2023. En septiembre de 2025 volvió a encontrarse personalmente con su padre después de 19 meses sin verse.

El príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Precisamente, uno de los principales obstáculos para un regreso familiar había sido la seguridad. Harry mantiene una disputa legal por la protección policial que dejó de recibir tras abandonar sus funciones reales. Después de perder el recurso, aseguró que la situación hacía "imposible" regresar a Reino Unido junto a Meghan y sus hijos.

Ahora, sin embargo, la familia está a punto de iniciar una nueva etapa mucho más cerca de la familia real. Un regreso que, de confirmarse totalmente, acercaría de nuevo a Archie y Lilibet a sus abuelos y devolvería a Harry a Reino Unido como residente, aunque sin recuperar su papel institucional.