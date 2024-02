Gloria Camila cumple su sueño recordando uno de sus peores momentos: "Gané 15 kilos y el comentario de un familiar me dolió mucho"

Gloria Camila ha vivido uno de sus días más especiales rodeada de sus seres queridos. La joven celebró su 28 cumpleaños en el Centro Comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz con un desfile muy de moda en el que ha presentado su firma Bakkus con sus dos socias, Elisa Vázquez y Lorena Elorriaga. Un evento al que no ha faltado ninguno de los miembros de la familia Ortega-Mohedano.

La hija de Rocío Jurado ha disfrutado de su día acompañada de su padre, José Ortega Cano, sus hermanos José Fernando y José María, Marina, Rosa Benito, Rosario Mohedano, José Antonio Rodríguez, Gloria Mohedano, Rocío Flores y hasta amigos como Raúl Castillo o Amor Romeira.

Rocío Flores, Chayo Mohedano y José Fernando | Gtres

"Para mí hoy es un día súper importante y la verdad es que ha salido muchísimo mejor de lo que esperaba, creo que a la gente le ha gustado, estamos cumpliendo un sueño y a la vez años", comenzaba diciendo la hija de La Más Grande, quien ha tenido muy presente a su madre en el desfile de la marca con su música: "Ella no podía faltar".

Gloria Camila en la presentación de su marca de moda | Gtres

No obstante, uno de los momentos más aplaudidos ha sido en su discurso de bienvenida. Gloria ha contado a los presentes cómo surgió la idea de su proyecto tras atravesar una época dura en la que su salud mental, de la que tanto ha hablado, no pasaba por su mejor momento.

"Bakkus nació de algo que me llena de alegría y emoción. Todo comenzó después de mi aventura en el Máster de Marketing Digital. Fue un desastre. Fue un tiempo de reflexión en el que reviví momentos difíciles de mi adolescencia, especialmente aquellos en los que luchaba con mi imagen y mi autoestima. Recuerdo con claridad el día en el que gané esos 15 kilos de más. Los comentarios sobre mi apariencia llegaban constantemente y uno en particular, de un familiar, me dolió mucho. Fue un momento difícil lleno de ansiedad y tristeza, pero también de aprendizaje. Hoy, con más experiencia y comprensión sobre la importancia de la salud mental, entiendo mejor aquellos días oscuros", relató.

Gloria Camila Ortega | Gtres

Por eso, la influencer ha creado una marca que reivindique el amor propio y para todos los públicos.

Más tarde, añadía que la marca estaba hecha "para sentirnos orgullos de nosotros mismos, da igual la talla, da igual la edad, da igual nuestro estilo".

"También pasamos por rachas y por etapas difíciles y al final eso también se nota tanto en el cuerpo como en la mente, en las emociones, y yo, que lo he pasado mal, también he sido una persona que ha engordado bastante, o que no he encontrado mi talla, o que no me he sentido a gusto", comentó no sin antes pedir que es importante recibir ayuda psicológica o profesional: "Al final siempre salimos".