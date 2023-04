Gloria Camila revela que sufre un cuadro ansioso depresivo y abandona las redes sociales: "Me siento asqueada y odiada por la sociedad"

Gloria Camila está atravesando uno de sus peores momentos y lo ha explicado en Instagram, plataforma que ha abandonado durante "unas semanas" debido a las críticas que ha recibido de un tiempo a esta parte. La hija de Ortega Cano publicó un mensaje detallando lo mal que lo está pasando y poniendo en valor su salud mental.

"No quiero dar pena para nada. Es lo último que quiero, porque además, hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo. Estamos curándonos el corazón, el alma y la vibra", comenzó relatando a la vez que desvelaba que tomaba medicación y va a terapia por sufrir un cuadro ansioso depresivo.

"Hay libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar. Llevo desde julio del 2022 en terapia, con una psicóloga maravillosa, y desde diciembre 2022 en terapia con una psiquiatra", ha asegurado tras pasar unos meses con ansiedad que la llevaron a estar "tres semanas sin salir de casa llorando día sí, día también".

Gloria Camila | Gtres

"A día de hoy, me tuvieron que subir medicación por tener pesadillas heavys, por estar nerviosa diariamente, por no encontrar soluciones, y por sentirme asqueada y odiada por la sociedad en la que vivimos. Tengo un cuadro ansioso depresivo", confesó en la publicación.

"No veo luz. No quiero dar pena, repito, pero si dejar claro que soy/somos de carne y hueso, que tenemos emociones, sensibilidad y corazón. Os abanderáis de feministas, de gente con criterios y solo sois escoria. No aportáis nada a este mundo ni al de mañana", escribió duramente a quienes la han criticado.

Tras ello, la colaboradora de televisión se defendió al señalar a sus haters que "no tenéis ni la más remota idea de mi vida, de cómo la he sentido y vivido durante estos 27 años. Os ancláis en episodios del pasado, y no avanzáis".

Después de subir el post, la hija de Rocío Jurado bloqueó su cuenta de Instagram no sin antes agradecer a sus seguidores el apoyo que ha recibido.