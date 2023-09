Gloria Camila reflexiona sobre Isabel Pantoja y sus hijos y lo mucho que echa de menos a su madre: "La suerte que tienen de poder disfrutarla y no lo hacen"

Isabel Pantoja ofreció un concierto en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, al que asistieron unos 3.000 espectadores que fueron a apoyarla y disfrutar de sus canciones. Celebrando por todo lo alto sus 50 años encima de los escenarios, la artista dejó boquiabierto a todo su público con la visita de Shirley Bassey, aunque no fue ella la única famosa.

Muchos rostros conocidos acudieron a este espectáculo, entre ellos pudimos ver a Raquel Bollo junto a su hija Alma o a Gloria Camila.

La joven tuvo tiempo para opinar sobre la ausencia de Kiko e Isa al concierto de su madre: "Bueno, la familia es muy importante, hay que estar unidos", aunque no quiso entrar en detalles puesto que no le gusta hablar de la familia de nadie: "No me voy a meter ahí, igual que no me gusta que se metan en lo mío".

A su salida, la hija de Rocío Jurado hizo una profunda reflexión sobre lo mucho que echa de menos a su madre, mandando un consejo a Kiko Rivera e Isa Pantoja: "La suerte que tienen ellos de poder ir y disfrutarla y no lo hacen. Otros que no la tenemos y no podemos, y me ha dado mucha pena, la verdad".

José Ortega Cano y Rocío Jurado con sus hijos Gloria Camila y José Fernando | Cordon Press

"Yo animo a que todo el mundo disfruten el tiempo con los suyos, que el tiempo se va. Hay que aprovechar el tiempo con los nuestros, el tiempo vuela, el tiempo es nada", sentenció.