20 años sin Rocío Dúrcal: su infancia humilde, la detención en los 70 y el éxito en México

Este 25 de marzo se cumplen 20 años de la muerte de Ángeles de las Heras Ortiz, más conocida como Rocío Dúrcal. Una de las voces más recordadas del siglo XX en España y México que ya hace dos décadas que nos dejó debido a un cáncer uterino. Coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento se estrena ahora en cines Rocío Dúrcal: 20 años sin ti, que permite volver a ver uno de sus conciertos en la gran pantalla.

Sus hijas, Carmen Morales y Shaila Dúrcal, planean no solo revivir su legado musical, también su historia, pues, como han comentado en una entrevista en The Hollywood Reporter, tienen sobre la mesa la posibilidad de hacer una película biográfica. De acabar viendo la luz un filme sobre "La reina de las rancheras", seguro que interesará a todas las generaciones, pues su música sigue sonando a día de hoy. Es una historia inspiradora de cómo una chica de familia humilde llegó a ser una de las más grandes voces, conocida en todo el mundo y nunca abandonó su carácter modesto. Una forma de ser que le hizo afianzar a sus fans.

Rocío Dúrcal | Gtres

La infancia de Rocío Dúrcal

La historia de Dúrcal es de lo más inspiradora por haber llegado a lo más alto desde sus orígenes humildes. Nació en Madrid en 1944 y, a medida que crecía, su familia descubrió que su verdadero don era la voz. Por eso, a los 15 años le permitieron participar en un concurso televisivo donde la descubrió Luis Sanz. Fue entonces cuando su carrera comenzó a ser una realidad.

Guiada por el representante, una joven Dúrcal empezó a formarse en diversas disciplinas, lo que la llevó a explotar su faceta de actriz con el mismo éxito que la canción. Debutó en la película Canción de juventud (1962) y, desde entonces, no pararon de llegar oportunidades que situaron su nombre en la cima de la industria. Así, se convirtió en una de las grandes niñas prodigio del cine y la música española de los años 60.

Rocío Dúrcal en la década de los 60 | Gtres

Su vida privada

En 1970, Rocío Dúrcal contrajo matrimonio con Antonio Morales, conocido como Junior, integrante del popular grupo Los Brincos, después de varios años de amistad y nueve meses de novios. Su boda fue uno de los eventos sociales más mediáticos de la época, pero lo que realmente definió a la pareja fue su solidez a pesar de estar vinculados al mundo del espectáculo. Juntos tuvieron tres hijos: Carmen, Antonio y Shaila.

Rocío Dúrcal y Junior | Gtres

Junior decidió aparcar su propia carrera en un segundo plano para apoyar el éxito de Rocío, convirtiéndose en su mejor aliado mientras ella conquistaba los escenarios internacionales. A pesar de las largas giras y la distancia, la artista siempre mantuvo como prioridad el bienestar de sus hijos, quienes hoy homenajean su figura.

Nacimiento de Antonio Morales hijo de Rocío Dúrcal | Gtres

Su detención

Detrás de la imagen de estrella de cine y música, se escondía una mujer con una conciencia social muy despierta. Uno de los episodios más desconocidos de su vida fue su detención en los años 70. En 1975, en plena transición y durante una huelga de actores que reclamaban mejores condiciones laborales, Rocío no dudó en posicionarse.

Fue detenida junto a otros compañeros de profesión por participar en estas movilizaciones. Este gesto demostró que, a pesar de ser la "niña mimada" de la industria, nunca dio la espalda a sus raíces humildes ni a las injusticias de su sector.

Rocío Dúrcal | Gtres

El éxito internacional

Aunque en España ya era una estrella consagrada del cine musical, su consagración definitiva como leyenda global llegó a finales de la década de los 70. Fue entonces cuando su camino se cruzó con el de un joven compositor mexicano: Juan Gabriel. Esta alianza artística se convirtió en una de las más exitosas de la historia de la música en español.

Rocío se reinventó como "la española más mexicana", dominando las rancheras con una maestría que le valió el respeto eterno de México. Temas como Amor Eterno, La gata bajo la lluvia o Costumbres se convirtieron en himnos intergeneracionales.

Rocío Dúrcal | Gtres

Llegó a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo y a recibir una nominación al Grammy, además de ser galardonada con el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2005. El 25 de marzo de 2006 nos dejó, pero su voz sigue acumulando millones de reproducciones, demostrando que su talento no entiende de modas ni de épocas.