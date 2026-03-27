Muere Jaime, el creador de la marca Algo de Jaime: el artista autista de 31 años que brilló a través de sus dibujos

Jaime Martínez Alonso, ilustrador madrileño con autismo y creador de la marca Algo de Jaime, ha fallecido a los 31 años, tal y como ha comunicado su familia a través de sus redes sociales. La noticia se conoció este jueves 26 de marzo, dejando huella entre quienes seguían su trabajo y su historia personal.

Con dificultades en la comunicación y la sociabilidad, Jaime encontró en el dibujo una forma única de expresarse y conectar con el mundo. Su talento y su manera particular de mirar la realidad se transformaron en el motor de un proyecto creativo que no solo visibilizaba sus capacidades, sino que también aspiraba a convertirse en su futuro profesional.

Más allá de su obra, su familia ha querido destacar el legado humano que deja: su sonrisa, su personalidad inconfundible y su forma de impactar en quienes le rodeaban. "Jaime ha hecho ser mejores a quienes le hemos conocido", compartían en su despedida, recordando que su historia seguirá viva a través de sus dibujos y de todo lo que consiguió inspirar.

La pasión de Jaime

Jaime era un joven con autismo y un grado de discapacidad del 88% que encontró en el dibujo un lenguaje propio desde el que expresarse con libertad. Con un trazo delicado y muy característico, logró no solo desarrollar su talento, sino también dar visibilidad a su realidad.

Criado en una familia donde el arte estaba muy presente, con un padre arquitecto y una madre diseñadora, el dibujo formó parte de su día a día desde pequeño. Con el paso del tiempo, esa afición se transformó en una trayectoria como ilustrador.

Pasaba horas dibujando sin descanso, pero manteniendo una mirada creativa llena de frescura e ingenuidad. Así nació hace casi una década Algo de Jaime, un proyecto construido íntegramente a partir de sus creaciones, donde cada producto cuenta con sus ilustraciones.

Su universo artístico está lleno de animales, una de sus grandes pasiones. Cebras, gorilas, dinosaurios o jirafas protagonizan muchos de sus diseños, que después cobraban vida en todo tipo de productos: desde camisetas y sudaderas para todas las edades hasta peluches, juegos, pijamas, ropa para bebés o artículos de papelería y hogar.

Su propia marca

Su trabajo dio el gran salto gracias a colaboraciones con marcas como Zara, que ayudaron a amplificar el alcance de Algo de Jaime y a dar a conocer su universo creativo. A partir de ahí, tanto él como su familia participaron en distintos reportajes donde explicaban cómo era su proceso creativo y cómo habían conseguido convertir su talento en trabajo.

Sus padres han sido una pieza clave en este camino. Tal y como han explicado en numerosas entrevistas, Jaime no siempre comprendía del todo el funcionamiento del negocio o el valor del dinero, pero sí tenía muy claro que ese proyecto le pertenecía.

Desde que nació la firma, le notaban más feliz y realizado, orgulloso de su trabajo y especialmente ilusionado al ver a otras personas llevando sus diseños, a los que observaba con mucha atención.

Un gran ejemplo

En sus inicios, Algo de Jaime nació con una idea clara: garantizar el futuro económico de Jaime a partir de su talento. Sin embargo, con el tiempo, el proyecto fue mucho más allá de ese propósito.

A través de sus dibujos, no solo consiguió desarrollar una actividad profesional, sino también acercarse a los demás y darse a conocer desde su propia forma de ver el mundo. Sus padres descubrieron que los productos no eran solo objetos, sino una vía de conexión que ayuda a entender mejor su realidad.

Así, Jaime terminó siendo un referente inesperado, una voz dentro de la comunidad autista que, con cada dibujo, mostraba que existen múltiples maneras de percibir y vivir la vida. Su fallecimiento ha provocado una gran conmoción, especialmente entre familias y personas vinculadas al colectivo autista, que veían en él un ejemplo inspirador.