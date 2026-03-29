Jesús Castro, padre de gemelos junto a Camila Canto: "No tengo palabras, pero sí mucho amor que dar a mis bebés"

Jesús Castro está de enhorabuena. El actor español ha estrenado paternidad con el nacimiento de sus primeros hijos, dos gemelos a los que ha llamado Martina y Mateo.

Ha sido él mismo quien ha anunciado la buena noticia a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparece ataviado con ropa de quirófano, aún en el paritorio y con su hija en brazos.

"No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés. Camila Canto, mi compañera de vida y quien me enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza me inspira. Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días", ha escrito el actor de Mar de plástico.

"El momento más feliz de mi vida sin duda alguna. Cuántas cosas cambiaron dentro de mí en tan poco tiempo", ha señalado en una story.

Jesús Castro, padre de dos bebés | Instagram @jesuscastroactor

Por su parte, la modelo mexicana ha dado más detalles del parto en otra publicación: "Martina y Mateo, llegaron antes de tiempo, a las 33 semanas con 3 días, pero también llegaron justo cuando tenían que llegar. Tan pequeños, tan frágiles, y aun así, con una fuerza que me desarma. Desde el instante en que supe que ya estaban aquí, entendí algo que nunca había sentido: el amor ya no vive en mí, ahora camina fuera de mi cuerpo, en ustedes dos".

Camila Canto con sus bebés junto a Jesús Castro | Instagram @camilacantov

"Y a ti vida, verte convertirte en papá ha sido una de las cosas más poderosas que he presenciado en mi vida. En medio del miedo, de lo inesperado, de la incertidumbre, fuiste calma. Fuiste fuerza. Fuiste hogar", ha dedicado al actor.

Hace dos semanas que el intérprete sorprendió anunciando que iba a convertirse en papá con la modelo mexicana. Después de despuntar en el mundo de la interpretación en nuestro país, Castro ha probado suerte en Latinoamérica donde también está triunfando y ya se ha hecho un nombre en el país azteca que ya es su segunda casa.